Weer dealen en rondhangen: blus nú die nieuwe fik in de Diamantbuurt

“Kom je weer een lijk opgraven?” Het zal een jaar of acht geleden zijn dat ik met mijn vriendin door de Diamantbuurt reed, met een spade aan mijn fiets gebonden omdat we gingen helpen in een tuin. Een jongen herkende me als die journalist die héél veel over zijn buurt schreef.

Als ik mijn naam in het archief combineer met ‘Diamantbuurt’, poppen 202 artikelen op.

Dat heeft zo zijn redenen. De Diamantbuurt is een architectonisch prachtig volkswijkje ten westen van de Amstel, maar was kort na de millenniumwende verworden tot epicentrum van de problemen met criminele jongeren in De Pijp. Straatjongens uit de buurt schopten een verslaafde vrouw dood, een doodsbang slachtoffer werd door buurjongens gemarteld om verzonnen schulden.

Jongens werden mannen en speelden hun rollen in de zware drugscriminaliteit, brute overvallen of plofkraken. Meerdere twintigers uit de buurt over wie ik schreef, zijn geliquideerd, of bijna.

Het toeval wilde dat een stel dat door straatjeugd werd geterroriseerd, goed contact had met een journalist van de Volkskrant. Dat droeg eraan bij dat de Diamantbuurt vanaf 2004 ook landelijk nieuws werd, misschien wat buiten proportie.

Een politiecommissaris die de vinger onvermoeibaar op de zere plek legde, kreeg geen bijval maar gelazer. Hij waarschuwde in een interview met mij dat de jonge roverhoofdman van een bende cocaïnekoeriers en autokrakers ‘zou kunnen uitgroeien tot de nieuwe Holleeder’ als de overheid niet ‘fors’ zou ingrijpen.

De advocaat van het lijdend voorwerp zette die metaforisch bedoelde uitspraken naar zijn hand (‘smaad en laster’), justitie had slappe knieën en niet het probleem maar de boodschapper kwam onder vuur te liggen. De rechters gaven de jonge bendeleider weliswaar 2 jaar cel, maar trokken daar 2 maanden af vanwege zijn beweerde reputatieschade (terwijl hij zijn nieuwverworven reputatie op straat maximaal uitbuitte).

Tien jaar later sloegen de vlammen uit de buurt en kon niemand nog ontkennen dat de politiebaas gelijk had gehad met zijn noodkreet, maar toen was het te laat.

In het heetst van de strijd greep de overheid alsnog breed in. Batterijen jongerenwerkers, cameratoezicht, stevige politieacties. Burgemeester Eberhard van der Laan zette probleemgezinnen de wijk uit. De krachtsinspanningen hadden enig effect. De Diamantbuurt werd weer een normale buurt.

Wat vervolgens gebeurde, was te voorspellen. Het jongerenwerk werd afgeschaald, de camera’s verdwenen – en de jongste generatie slaat weer los, zoals we deze week berichtten. L’ histoire se répète.

Het dealen en rondhangen op straathoeken is alweer een hele tijd dagelijkse kost. Wie er wat van zegt, krijgt stenen door de ruit. Deze weken vliegen ’s nacht scooters, een bakfiets en vuilcontainers in brand. Buurtbewoners voelen zich weer onveilig.

Wat gun ik ze dat deze opnieuw opgelaaide fik snel wordt geblust, en niet over jaren.

