We zweten het virus uit, niks aan de hand

‘De resultaten van het onderzoek zijn inderdaad schokkend. Het nieuwe virus doodt jongeren, ouderen ­tussen de zestig en de tachtig blijven in leven…”

“Ja, heel vervelend. Naar ook… Jammer.”

“Het kan u niets schelen?”

“Jawel, maar ja… niks aan te doen… Wij kunnen er niks aan doen.”

“U kunt er wel iets aan doen! Als u afstand houdt, is de kans dat u jongeren besmet al veel minder. Maar u zit hier lekker te kaarten, bier te drinken en te dansen op de ­Popcorn Song en De vogeltjesdans.”

“Zeker. Popcorn Song uit 1972. Van Hot ­Butter. En die Vogeltjesdans uit 1980 van The Elektronica’s, meen ik. Onze tijd hè…”

“Maar zo besmet u elkaar. U merkt daar niets van, maar als u dan uw kleinkind ziet, dan is hij ten dode opgeschreven.”

“Ja, jammer.”

“U vindt het niet uw verantwoordelijkheid om even rustig in het verpleeghuis te ­blijven?”

“Nou, wat u hier ziet, zijn de nieuwe oudjes. Die kennen elkaar eigenlijk niet. Als ze hier komen, zijn ze erg eenzaam vaak, alleen, ze durven niet goed contact te maken. En dan houden wij een feest voor ze. Dan leren ze elkaar kennen.”

“Maar dit geeft uitbraken van het virus.

Dat weet u toch?”

“Nou, wij zijn gezond, hoor.”

“Daar gaat het niet om. Jullie bejaarden kunnen het virus krijgen en dan hebben ­jullie er geen last van, maar jullie kunnen het overdragen aan jongeren.”

“Nou ja, hier in het tehuis zit Maurice. Die heeft een totaal andere opvatting. Die zegt dat we juist moeten dansen en zingen en dan zweten we het virus uit en dan is er niks aan de hand. Het wordt ondersteund door Amerikaanse en Russische wetenschappelijke onderzoeken.”

“Dat is niet wat het RIVM zegt.”

“Die geloof ik niet meer. Al die virologen zeggen wat anders. We moeten dansen en zingen. Ik vind ook dat wij daar recht op ­hebben.”

“Maar straks komt er weer een uitbraak en ligt de ic vol met jongeren.”

“Nou, als je het aantal jongeren dat overlijdt, afzet tegen de totale bevolking, dan valt het reuze mee. Er gaan altijd jongeren dood. Ik zeg niet dat het meevalt, maar jongeren… Jong fruit is altijd zuur.”

“Jong fruit?”

“Ja, altijd zuur. Rijp fruit is beter. Alles wat gerijpt is, is beter. De wereld is nog nooit gered door een kind van dertien.”

