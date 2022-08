Dat Manchester United een van de grootste voetbalclubs ter wereld is, blijkt niet zozeer uit de prestaties op het veld, maar nog wel uit de omvang van hun mondiale fanschare op Twitter.

Wie de voorbij maanden iets twitterde over Ajax, Ten Hag, Martínez of Antony wist zich drie tellen later omgeven door een zwerm fans van #MUFC uit Ghana, Nigeria, China, Myanmar, Thailand en Sri Lanka. Het leverde me tientallen nieuwe volgers per dag op. Behalve in Manchester United blijken ze ook vaak geïnteresseerd in cryptogeld en Onze Lieve Heer, God Almighty.

Britse fans heeft Manchester United ook nog altijd. Ze zijn niet het talrijkst, wel het vervelendst. De vervelendste heet Mark Goldbridge, volgens zijn Twitterbio presentator van het onofficiële fankanaal The United Stand. Hij omschrijft zichzelf als ‘just a fan’ en inderdaad, dat is hij: eentje zonder veel humor of relativeringsvermogen. Hij is niet in staat om de woorden ‘Manchester United’ te typen zonder er de bijzin ‘one of the greatest football clubs in the world’ op te laten volgen.

Je kunt het hem niet kwalijk nemen, want zo praten álle Manchester Unitedmensen, van sir Alex Ferguson tot voormalig middenvelder Paul Scholes, die op tv verklaarde dat Man United in tegenstelling tot Ajax een ‘real football club’ is, een ‘proper football club’.

Steeds chagrijniger becommentarieerde Mark Goldbridge de transfersoap rond Antony, oprecht verontwaardigd dat het continentale clubje Ajax steeds maar weigerde akkoord te gaan met de biedingen van de trotse Europa Leaguedeelnemer en Engelse landskampioen van 2013. Het was smullen, elke dag weer. “Ajax moet weer gaan doen waar ze goed in zijn,” brieste Goldbridge. “Investeren, koesteren en verkopen.”

We zullen ze missen, de lachebekjes van #MUFC. Hoewel: juist nu loont het om ze ‘terug te volgen’, want de eerste ruzies over de vraag of voor Antony niet veel te veel geld is betaald, zijn inmiddels losgebarsten.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.