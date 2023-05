We zouden ons wat meer moeten laten leiden door nieuwsgierigheid naar de ‘ander’

Zondag bestond Israël precies 75 jaar. Reden voor een feestje? Het feit dat Israël er ís wel. Maar de manier waarop het land wordt bestuurd vind ik het vieren nauwelijks waard.

Ooit was Israël mijn tweede thuis. Als kind ging ik elk voorjaar samen met mijn ouders en opa een weekje naar het strand van Tel Aviv. Tijdens die vakanties maakten we altijd een uitstapje naar Jeruzalem. Daar bezochten we de Oude Stad. Mijn moeder schreef dan namens mij een briefje met een wens erop. Dat briefje stopte ik vervolgens in de Klaagmuur. Steevast vroeg ik om de nieuwste Barbie. Dat vond mijn moeder prima, al suggereerde ze dat ik daarnaast óók om wereldvrede kon vragen.

Drie decennia later is wereldvrede nog niet bepaald in zicht. Sterker nog: in Israël regeert momenteel een extreemrechts kabinet. Op de Westbank zijn al jaren geen democratische verkiezingen meer gehouden en rondom Gaza wordt aan weerszijden weer eens ‘gezellig’ met raketten geschoten. Het liefste zou ik stellen dat daar over 75 jaar wél vrede heerst. Maar eerlijk gezegd betwijfel ik of dat realistisch is.

Iets wat ik in mijn kindertijd al lastig vond aan Israël was de heftige polarisatie. Je moest voor of tegen zijn; maakte niet uit waar het precies over ging. Voor óf tegen de Palestijnen. Voor óf tegen de vredesakkoorden. Voor óf tegen falafel... Bovendien ging het verkondigen van al die meningen gepaard met vrij hard geschreeuw.

In Nederland hadden we halverwege de jaren negentig nog nauwelijks van het woord polarisatie gehoord. Het zoetsappige liedje 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn was dé grote hit en als land werden we geprezen om onze tolerantie. Wat kan er in dertig jaar tijd veel veranderen.

Steeds vaker schrik ik van de scherpe tegenstellingen in onze maatschappij. En van het geroeptoeter dat daar kennelijk bij hoort. Identiteitspolitiek is haast de norm en groepen lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Boeren vs. stedelingen, de ‘gewone man’ vs. ‘de elite’, antivaxers vs. gevaccineerden, ‘klimaatdrammers’ vs. klimaatontkenners...

Mensen met een andere mening gaan we meer en meer zien als ‘de ander’. Dat is problematisch, want zodra je in vijanddenken vervalt is een gesprek nauwelijks mogelijk. Israël is wat dat betreft mijn angstbeeld. Daar worden leden van vredesbewegingen tegenwoordig bedreigd door rechtse landgenoten. Ook vechten seculieren en orthodoxen elkaar de tent uit. Zover mógen wij het hier niet laten komen.

Het grappige is dat we als mensen nogal op elkaar lijken. We willen allemaal hetzelfde: een dak boven ons hoofd, eten, gezondheid en vooral liefde. Jammer genoeg vergeten we dit bij het kleinste meningsverschil. Wat zou het dus mooi zijn als we ons in plaats van al dat geschreeuw wat meer zouden laten leiden door nieuwsgierigheid naar de ‘ander’.

De ‘ander’ die eigenlijk helemaal zo anders niet is.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl