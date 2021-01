‘We zouden moeten vechten met vaccinaties. Maar ja...’

“Mannen!”

“Wie? Wij?”

“Ja…sst… Op de plaats rust, soldaat!”

“Wie? Ik?”

“Op de plaats rust! zeg ik.”

“Wij zijn al jaren rustig hier, sergeant.”

“Mannen! We staan voor een moeilijke taak!”

“Moeilijk, dat betekent dat wij opeens iets moeten opknappen.’’

“Nederland verkeert in problemen.”

“Als het Nederlandse leger een probleem moet oplossen, is dat meestal om het buitenland een plezier te doen en zijn wij de lul. Als we in ons eigen land een probleem moeten oplossen, veroorzaken we er één en zijn wij ook de lul.”

“Mannen, corona, de lockdown en de avondklok, de sociale problemen die daaruit voortvloeien, faillissementen, het loopt uit de hand… Het is een ernstige situatie. We moeten burgers beschermen. Er is een burgeroorlog aan de gang, en…”

“O, dat mag toch niet meer gezegd worden… burgeroorlog?”

“Jullie zijn militairen. We bedrijven politiek met andere middelen.…”

“Politiek met andere middelen… Wie een leger inzet tegen zijn eigen mensen, schat per definitie de vijand verkeerd in. Dan bedrijf je politiek met je familie als schild op wie je vervolgens de kogels richt.”

“Maar als men vraagt ons land te beschermen…”

“Ach sergeant… We willen allemaal wel vechten. Zeker tegen dat tuig. Maar als we van dat tuig willen winnen, maken we meer kapot dan er nu kapot is. Dan vallen er doden.”

“We moeten, juist nu in coronatijd, te hulp schieten.”

“We zouden moeten vechten met vaccinaties. Maar dat doen we niet. Er zijn voor ons zelfs geen vaccinaties. Maar we zullen doen wat Den Haag beveelt. Al weten we dat we dan te laat komen.”

“We moeten de politie te hulp schieten.”

“Ach gos, een vredesmissie in eigen land…”

“De rellen worden erger!”

“O ja? Moeten wij misschien ingrijpen? Hoe dan? Mogen we dan wel of geen wapens gebruiken? Stel, we grijpen in. Dan krijgen we straks de pers over ons heen. Die zegt dat we disproportioneel hebben opgetreden. Dan komen er Kamervragen. Dan komt er een commissie. Dan komt er weer een rapport waarin we op ons nummer worden gezet. Dan moet er een minister aftreden die ons heeft verdedigd. En intussen gaan de rellen door. Dan treedt er een kabinet om ons af. Nee, sergeant, we moeten gewoon niets doen. Dat is voor alle partijen het beste. Nooit meer om het leger vragen. Trouwens, men durft ons niet in te schakelen. Dan breekt er pas echt een burgeroorlog uit.”

