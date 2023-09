We zijn kennelijk enorm tolerant voor fouten, ook als het onze gezondheid betreft

In de Anatomische les van Rembrandt verzamelt een groepje chirurgijns zich rondom dokter Tulp, die sectie op een stoffelijk overschot doet. Een van hen is de Amsterdamse chirurgijn Jacob Dielofse Block, werkzaam in het Sint Pieters Gasthuis, het vroegere Binnengasthuis. Hij was eigenlijk koopman en deed chirurgijnswerk er een beetje bij. Niet zo succesvol, want in 1659 werd hij door de ziekenhuisregenten ontslagen omdat hij een amputatie van een been jammerlijk had laten mislukken.

Block had echter veel vrienden in het Amsterdamse stadsbestuur en werd binnen enkele maanden op slinkse wijze weer aangesteld in het ziekenhuis. In de 17de eeuw ging men klaarblijkelijk wat minder serieus om met medische fouten.

Ook vier eeuwen later zijn er helaas nog regelmatig medische fouten. Jaarlijks komen bij de Inspectie Gezondheidszorg meer dan tienduizend meldingen binnen van ernstige medische incidenten, voor een aanzienlijk deel vermijdbaar. Uit onderzoek blijkt dat per duizend overleden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen ongeveer drie mensen slachtoffer zijn van medische fouten. Nou hebben dit soort getallen behalve een teller ook een noemer: op het totaal aantal medische behandelingen gaat het gelukkig om kleine percentages medische missers.

Desalniettemin is het belangrijk om voortdurend te proberen medische fouten te voorkomen. Daarvoor is cruciaal dat professionals medische fouten melden aan een onafhankelijke commissie en dat gaat gelukkig steeds beter. De commissie kan ernstige fouten onderzoeken en bekijken of soortgelijke missers vaker wordt gemaakt, zodat er verbetermaatregelen kunnen worden genomen.

Uiteraard kunnen patiënten klagen bij een klachtencommissie als ze menen dat hun medische behandeling fout is geweest. Overigens gaat de meerderheid van die klachten niet eens zozeer om medisch-technische fouten maar vooral om slechte communicatie of bejegening of om moeizame logistiek. Klagen kan uit boosheid of verontwaardiging, maar de meeste mensen willen vooral dat een ander niet overkomt wat hen is overkomen.

Een klacht over het handelen van een individuele zorgverlener kan ook worden ingediend bij het medisch tuchtcollege, dat eventueel een waarschuwing of een berisping kan geven aan een zorgverlener, of in exceptionele gevallen zelfs de medische bevoegdheid kan ontnemen. Veel mensen vinden het individuele medisch tuchtrecht niet meer passend in een tijd dat medische zorg meestal door een heel team wordt geleverd. Bovendien komt het tuchtrecht nauwelijks tegemoet aan de eigen ambitie om de kwaliteit van medische zorg te verbeteren.

Interessant genoeg blijkt dat als een zorgverlener in volle openheid een medische fout onmiddellijk bespreekt met een patiënt, het slachtoffer vrijwel nooit een klacht indient, hoe ernstig de fout ook is. Mensen zijn kennelijk enorm tolerant voor fouten, ook als het hun gezondheid betreft, als er maar eerlijk en open met hen over gesproken wordt.

Openheid over medische fouten helpt dus niet alleen om de zorg te verbeteren, maar ook om blijvende boosheid van patiënten te voorkomen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.