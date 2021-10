We zijn in Rusland helemaal terug bij af met corona

Onze schoondochter Olga is arts in Universiteitsziekenhuis nummer 1 in het hartje van Moskou. Deze week werd ze geconfronteerd met een explosie aan covidbesmettingen op haar afdeling. “De trend was toch al slecht, maar zoiets maakten we zelfs tijdens de eerste golf niet mee,” vertelde ze. Tientallen patiënten werden in allerijl overgebracht naar ‘Kommoenarka’ – het grote covidziekenhuis in Moskou. “Dat zit nu vol. Ons ziekenhuis wordt opnieuw omgebouwd om covidpatiënten te behandelen.”

In onze directie nabijheid slaat het virus ongenadig toe. De vader en broer van mijn collega Sveta, de man van mijn assistente Irina, goede vrienden. Allemaal niet gevaccineerd. Hoeveel verhitte gesprekken voerden mijn vrouw Ellen en ik niet om vrienden en collega’s ervan te overtuigen Spoetnik te nemen.

‘Het voelt niet goed’ of ‘ik heb meer dan genoeg antistoffen’ kregen we steeds te horen.

Even leken ze het gelijk aan hun kant te krijgen toen ook in Moskou de besmettingen afnamen. Maar nu is de paniek daar. Al een week lang ruim 35.000 nieuwe besmettingen en meer dan duizend doden per dag in Rusland – en dat zijn nog maar de officiële cijfers.

Vergelijk dat met Engeland: 50.000 nieuwe besmettingen en rond de vijftig doden.

In Engeland ligt de vaccinatiegraad rond de 85 procent, in Rusland is nog steeds slechts een derde van de bevolking gevaccineerd. Een sterker argument voor vaccinatie bestaat niet.

Poetin – zelf eerder een covidscepticus – beloofde de bevolking plechtig dat niemand gedwongen zou worden zich te laten vaccineren en sloot nieuwe lockdowns uit.

Maar deze week was er geen houden meer aan en zette Poetin een handtekening onder het besluit dat ongevaccineerden boven de zestig thuis moeten blijven (!) en wordt heel Rusland een week op ‘vakantie’ gestuurd.

De burgemeester van Moskou gaat een stap verder met een nieuwe lockdown. Al het openbare leven gaat voor tien dagen dicht en daarna kom je alleen met een QR-code nog restaurants, winkels en theaters binnen.

We zijn helemaal terug bij af. Maar wel 600.000 coviddoden verder en in het bezit van een perfect werkend vaccin.

Iedereen is op zoek naar de verklaring voor deze waanzin.

Het ligt voor de hand naar Poetin te wijzen en het wantrouwen dat Russen hebben in hun overheid, maar zo simpel is het niet.

Kijk naar Georgië en Oekraïne – twee landen die zich juist van Rusland hebben afgekeerd. Daar ligt de besmettingsgraad nog veel hoger. In het Baltische Letland – lid van de EU, modern en democratisch – is net over de helft van de bevolking gevaccineerd.

Ook daar is een nieuwe lockdown ingevoerd.

Eigenlijk is overal in de voormalige Sovjet-Unie een puinhoop. De sporen van zeventig jaar communisme zijn nog lang niet uitgewist.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.