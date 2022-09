We worden woedend als iemand ons de illusies afpakt die we als waarheid zien

Nadat bekend werd dat de Queen was overleden, ­ontstonden online meteen twee parallelle universa. Het ene in collectieve rouw. ­Berichten vol erudiete ­bewondering, verafgoding, een wereld vol Xenospoëzie, Meghan Markle-haat, Paddington-memes en nostalgie naar een voorbije tijd van wereldheerschappij – al werd dat laatste vanzelfsprekend niet benoemd, want ook na de dood moet het vooral gezellig blijven.

‘Wat je ook vindt, de koningin ziet er op deze foto uit als ieders grootmoeder’, twitterde ­iemand. Een zwarte Brit reageerde droogjes: ‘Nou, feitelijk is mijn grootmoeder juist gewelddadig door de Queen onderdrukt.’ Daar begon het andere universum: vol snoeiharde satire, scherpe verwerpingen van de heiligverklaring van de overleden vorstin. Natuurlijk kon dat ­rekenen op felle woede.

Wat weer eens niet werd begrepen was het ­verschil tussen dansen op het graf van een ­ander mens en satire gericht aan het instituut, om nodig tegenwicht te bieden aan de ­eenkennige hielenlikkerij, aan de valse ­geschiedschrijving waarmee dat instituut ­wordt vereerd. ‘Niet nu!’ klinkt het dan.

Maar ik zou zeggen: juist nu. Die valse ­geschiedschrijving wordt tenslotte juist nu weer massaal verspreid als absolute waarheid en daarmee worden de koloniale wreedheden van de Britse monarchie, die de voorouders van ­velen naar dit continent brachten, achteloos uitgewist. Overigens vraag ik me af hoeveel ­Nederlanders wel zouden dansen op het graf van een vorstin die er soms hoogstpersoonlijk op toezag dat zij zelf of hun (groot)ouders ­gewelddadig werden onderdrukt. Ach: iedereen moet meerouwen. Morgen wordt velen weer ­gevraagd wanneer ze eindelijk oprotten.

Ik dacht aan mijn moeder. Zo vaak heeft ze me verteld over de koningsgezindheid waarmee ze in Suriname werd opgevoed. Ze kende het volkslied van haver tot gort, soms werd het zelfs in de klas gezongen. Ze hield van Wilhelmina, van Juliana. Het waren ook haar vorstinnen, zo voelde ze dat.

Groot was dan ook de deceptie toen ze begin jaren zeventig in Nederland aankwam en ontdekte dat de mensen in Veenendaal helemaal niets wisten over Suriname, dat ze mijn moeder alleen vroegen hoe het was om in een boomhut te wonen. Toch is ze in zekere zin altijd koningsgezind gebleven, want de verhalen die ons in onze jeugd worden verteld, verankeren zich diep van binnen. Ze worden onderdeel van ons.

We worden woedend wanneer iemand ons de illusies afpakt die we als absolute waarheid zijn gaan zien. Laat ons dit sprookje omarmen, ­zeggen we stampvoetend. Mijn bewondering voor Obama zal nooit helemaal uitdoven, toch weet ik stiekem dat de mensen die me herhaaldelijk op zijn bikkelharde drone-oorlog wijzen gelijk ­hebben. De dood van de Amerikaanse minister Madeleine Albright verleidde mij recent ook tot een stemmige lofzang, ­degenen die mij erop wezen dat zij een half miljoen dode Irakese kinderen een legitiem offer voor haar sancties had genoemd, hadden gelijk.

Maar ja: het doet pijn zulke dingen te moeten toegeven, omdat ze van je vragen dat je een beeld dat je ten diepste koestert, afbreekt. Daarvoor heb je een snoeiharde spiegel hard nodig. Niet morgen pas, niet over een maand. Nee, juist nu. Dan maar even niet gezellig ­meerouwen.

