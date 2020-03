‘Theodor, welkom. In je boek Covid beschrijf je wat er in Nederland met de maatschappij gebeurt wanneer een virus een pandemie wordt. Het is geen optimistisch boek.”

“Dat klopt. In mijn boek gaat iedereen dood, hahaha.”

“Je lacht…”

“Inderdaad… Want dat is ook om te lachen, tenminste als je mijn boek hebt gelezen.”

“Ja, ik heb het gelezen. Ik vond het nogal naargeestig, pessimistisch, wreed, sadistisch, zwart, sarcastisch, nihilistisch…”

“Dank je. Je hebt het goed begrepen.”

“Willen de mensen dat in deze tijd lezen?”

“Nou, ik denk het niet. Maar ik vermoed dat ze net als ik op den duur misselijk worden van al dat zalvende gelul op tv. We worden massaal gedwongen tot goedheid. We bewonderen de zogenaamde goedheid. Je kunt geen handeling meer uitvoeren of het moet een bewijs van je deugdzaamheid zijn. Openbare deugdzaamheid wel te verstaan.”

“Dat is toch niet erg?”

“Openbare deugdzaamheid sanctioneert geheim oneerlijk gedrag. Men denkt: ik ben zo goed, ik heb een oudje geholpen, nou mag ik wel iets onoorbaars doen. Maar de mensen zijn hyena’s, wolven, ratten. Onze beschaving is een darwinistische mutatie die lijkt voorbehouden aan een naïeve elite!”

“Is dat niet onzin? We moeten toch in deze sombere tijden elkaar helpen. Laten we zacht zijn voor elkaar.”

“Luister nou eens naar wat je zegt. Dat we na tweeduizend jaar christelijkheid dit nog moeten bevorderen via de tv en de radio, dag na dag en bijna elk uur… Dat betekent toch dat het niet vanzelfsprekend is? Dat betekent toch dat de meerderheid niet deugt, niet naar elkaar omkijkt, maar een egoïstische, hebzuchtige kwal is? Misschien is daar wel niks mis mee!”

“Daar wordt de wereld toch niet beter van?”

“Nee? In mijn boek is de tragische held Rutger, een man die hopeloos op zoek gaat naar het juiste vaccin. Dat vaccin kan alleen uitgevonden worden als ze geld krijgen van de grootste kapitalist ter wereld, maar dat wil Rutger niet, want hij is zogenaamd een goed mens.”

“Je boek biedt geen verlossing?”

“Klopt! Alles mislukt. De enige redding zou ongebreideld kapitalisme zijn. Terzijde: als we dat kapitalisme niet hadden gehad, konden we bijvoorbeeld nu onze economie niet steunen. Maar dat is wéér zogenaamd onmenselijk. Iedereen moet gelijk zijn, goed zijn, lief… In mijn boek gaan ze aan hun goedheid ten onder. Ze worden vermoord door de echt levenslustigen. De slechteriken, de egoïsten, hahaha!”

