‘U werkt bij het ministerie van Volksgezondheid en ik wilde u vragen: waarom zijn wij zo traag met boosteren?”

“Even wachten alstublieft.”

“Hoezo?”

“Even wachten alstublieft.”

“Wachten? Ik wil weten waarom het boosteren zo traag op gang komt.”

“Een ogenblik nog…. Ja, mag ik uw vraag zo vertalen: wat zou een reden kunnen zijn dat wij de derde prik nog niet overal hebben kunnen zetten?”

“Ja… Waarom zijn wij te laat?”

“Wij zijn niet zozeer te laat, we willen het goed doen. We wilden, nee moesten even wachten om te zien of die derde prik wel in orde was, op dat moment. Gaven we die prik anders niet te vroeg? Wat is precies het juiste moment?”

“We zijn de laatste van Europa.”

“Een ogenblik…. Om te kijken of ik uw vraag wel goed begrijp. Volgens u zouden wij een van de laatste landen zijn die die derde prik geeft?”

“Ja…”

“Ik heb u al gezegd dat zorgvuldigheid ook een rol speelt. Het is altijd een afweging tussen het juiste moment, de juiste plek en de juiste mensen. Dat vergt nauwgezetheid, de juiste expertise en voldoende mogelijkheden.”

“Dus, waarom boosteren we zo traag?”

“Nou, om een voorbeeld te geven, het daadwerkelijke prikken van dat derde vaccin doen we op zichzelf goed, ook snel, maar we hebben te maken met omstandigheden die je soms niet in de hand hebt.”

“Zoals… Welke omstandigheden?”

“Een ogenblik alstublieft… Kijk, je kunt zeggen: ja, we gaan boosteren. We geven zomaar iedereen een prik! Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je hebt ook een verantwoordelijkheid, en daar maakt elk land zijn eigen keuze in. Of die keuzes goed zijn, valt nog te bezien.”

“Maar wij zijn laatste.”

“Nou, de andere landen zijn nog bezig. Er zijn wel landen eerder, zoals Israël, maar die hebben ook minder inwoners. Je kunt in feite die landen niet met ons of met elkaar vergelijken.”

“Dat kun je wel! Dat kun je verdomme wel!”

“Daarin vergist u zich. Neem Frankrijk. Frankrijk is veel groter dan wij.”

“Ja, en daar hebben mensen van mijn leeftijd al een derde prik gehad.”

“Ja, precies. En waarom? Omdat ze daar dan ook een veel grotere organisatie hebben.”

“Het had doden kunnen schelen als we op tijd waren geweest.”

“Dat is achteraf. Daar kun je nu niks van zeggen. Je moet kijken naar het totaal aantal doden. Misschien hebben wij veel doden, maar hebben we het toch het beste gedaan. Wacht u maar af.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.