We weten dat het niet mag, wat het Koninklijk Huis deed

Wat is onze monarchie? Een opgedrongen ministerie in een democratische rechtstaat. De minister daar noemt zich koning, zijn staatssecretaris koningin en hun taak bestaat uit een reeks doe-alsoffen. Daarvan is de belangrijkste dat de koning doet alsof hij de belangrijkste persoon van het land is.



Heeft onze monarchie een democratisch element? Je zou kunnen stellen dat misschien de meeste kiezers dit extra ministerie willen. Dat blijkt uit onderzoek, niet uit regelmatig gehouden verkiezingen.

Het geeft veel kiezers blijkbaar rust dat er iemand is die doet alsof hij een hooggeplaatst persoon is, die doet alsof hij macht heeft, die doet alsof zijn visie van belang is, al wordt die door de minister-president voorgekauwd. De macht van een koning of koningin is de macht van een ieder die er in trapt dat ze macht hebben. Blijkbaar is dat een meerderheid van de Nederlanders.

Het ministerie van Monarchie, kortweg Monarchie genoemd, waar de koning de scepter zwaait omdat het volk dat wil, heeft dus altijd dezelfde niet weg te krijgen minister en die krijgt daardoor soms het idee dat hij werkelijk meent iets in de melk te kunnen brokkelen.

Onlangs nog. De zaak-Poch. Piloot Julio Poch werd er rond 2007 ten onrechte van verdacht iets met Argentijnse gevangenen te hebben uitgehaald. De staatssecretaris van het monarchie-ministerie was een Argentijnse, en naar nu is gebleken heeft een directeur-generaal of de secretaris-generaal van dat ministerie namens de minister met Oranjebloed die zich van alles verbeeldt, een bekakt belletje gepleegd naar de onderzoekscommissie met het verzoek of ze niet konden stoppen met dat onderzoek naar Poch want dat zou voor de Argentijnse staatssecretaris, mevrouw de koningin, ‘zo pijnlijk’ kunnen zijn. Zo pijnlijk…

Even deed de Monarchie alsof ze wel iets te vertellen heeft, terwijl we weten dat ze niks te vertellen mogen hebben.

Uiteraard had het telefoontje geen effect. Nogmaals: koning of koningin ben je hier niet echt, je doet maar alsof. Maar ja, we weten dat het niet mag, wat het Koninklijk Huis deed.

Maar wie moet je nu straffen? De minister-president is verantwoordelijk. Toen was dat een andere dan de huidige. Jan Peter Balkenende was in die periode aan de macht.

Straffen heeft in dit geval geen zin meer. Nee, het is het beste om dat opgedrongen doe-alsof-Oranjeministerie nog minder serieus te nemen dan we al deden.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.