We weten bitter weinig over de moderne cultuur van China – en misschien is dat maar goed ook

China heeft ongeveer anderhalf miljard inwoners. Daar moeten geweldige schrijvers tussen zitten, net als slimme regisseurs, fantastische acteurs en honderden en honderden topmusici.

Heel af en toe spoelt er hier een beeldend kunstenaar aan en ik hoor wel eens een knappe Chinese pianist, maar veel is het niet. En vaak woont zo’n Chinese kunstenaar dan in New York of Londen. Is dat niet raar?

Je hoort wel eens dat betrokken kunstwerken ‘het denken’ kunnen veranderen, ze bieden ons nieuwe inzichten en ideeën. Ik lees hier en daar wel eens dat als je goede kunst wilt maken het een eis is dat die ‘maatschappelijk geëngageerd’ is. Je zou dan toch denken dat China alles zou doen om zijn invloedrijkste kunstwerken aan ons te tonen zodat onze inzichten en ideeën ook veranderen en misschien wel gelijk aan die van de Chinezen worden.

Maar niks daarvan. We weten alles over de Chinese economie en de wapenindustrie van dat land, maar bitter weinig over hun moderne cultuur. Hoeveel films worden er in China gemaakt? Hoeveel musea zijn er? Hoeveel theaters? Wat zijn nu de goede dichters en wie de invloedrijkste romanschrijvers? Hoe en wat schrijven zij?

Ik weet het niet.

Ten tijde van Mao bezat ik het Rode Boekje en mijn hart ging van sommige van zijn aforismen sneller kloppen, zoals: ‘Politiek is oorlog zonder bloedvergieten’, en: ‘Onze voornaamste plicht is niet nog meer bloemen te naaien op zijde, maar kolen te bezorgen aan hen die bevriezen’.

Mao wordt in China nog steeds gezien als een groot, revolutionair dichter. Iedereen kent er zijn gedicht De Lange Mars uit het hoofd.

Ik ken alleen een vertaling van een vertaling en vind het… verschrikkelijk. Een citaat: Het leger van de arbeiders en boeren/ zijn heldhaftig voortgebracht/ door de Jinggangbergen./ Marcheer voort! Marcheer voort! Marcheer voort!

Tja, dat voortmarcheren van dichter Mao kostte uiteindelijk zo’n tachtig miljoen Chinezen het leven. Het kunnen er ook honderd miljoen zijn geweest.

Misschien is het dus wel goed dat we tegenwoordig elkaars kunst niet kennen. Ik betwijfel of in autocratieën waar nauwelijks vrijheid heerst goede kunst gemaakt kan worden. Kunst die de leider behaagt, krijgt altijd een schijnheilige bewondering die veeleer misselijkheid veroorzaakt.

Aan de andere kant weet ik nu al dat er prachtige boeken over Oekraïne zullen verschijnen. En ik sluit niet uit dat over een twintigtal jaren een Rus weer een Nobelprijs voor literatuur kan ontvangen. Die boeken zullen geen reclame maken voor een betere wereld. Integendeel.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.