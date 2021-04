We weten allang dat je musea coronaproof kunt openen

Ik zou willen zeggen dat ik het kopje afhaalkoffie kocht tijdens mijn dagelijkse wandeling. Maar ik moet bekennen dat die coronarondjes ook een sleur zijn geworden en ik ze dus niet meer zo veel maak. Nee, die koffie haalde ik op de terugweg van mijn winkelsessie op afspraak bij de Action. Inderdaad, die keten die ik vervloek om alles binnen de context van mensen fatsoenlijk betalen voor hun werk en de productie van goedkope troep waar we de wereld mee vernietigen. Maar, toegegeven: ze verkopen goede kwasten. En die had ik nodig. Om niet compleet door te draaien binnen de muren van mijn huis ben ik aan het schilderen geslagen.

Vroeger, vóór de corona ons leven bepaalde, deed ik dat soms in Artis: dieren tekenen om alle uitgezette lijnen in mijn hoofd te ordenen. Omdat ook Artis nog steeds is gesloten, fungeren mijn katten nu als model.

Enfin. Ik haalde de koffie bij No Man’s Art Gallery. Die hebben ook een (nu dichte) bar en restaurant. Met afhaalkoffie en goed bezorgeten.

Aan het begin van deze pandemie, dus ruim een jaar geleden, zijn ze ter overleving gaan focussen op bezorgmaaltijden. De kunst kwam daardoor helaas op een laag pitje te staan. Maar tot mijn grote verrassing werd net toen ik binnenliep een nieuwe tentoonstelling opgebouwd die komende vrijdag wordt geopend. Slow Cure, van Sisse Holst Pedersen.

Ik zie uw wenkbrauwen fronsen: een tentoonstelling?

JA! Want als je koffie komt halen, kan er net zo goed meteen iets te zien zijn. “De mensen smachten echt naar kunst,” vertelde Emmelie Koster, een van de eigenaars, me. En ze had gelijk. Althans, in elk geval als ik voor mezelf en de mensen met wie ik zoom spreek. In de waanzinnige sculpturen die te zien zijn bij No Man’s Art Gallery zijn overal hand- en vingerafdrukken van de kunstenaar zichtbaar. Als een vertaling naar ons verlangen tot fysiek contact. Maar dat fysieke contact is niet alles wat ontbreekt. Sterker nog, juist in deze tijd is mentale input nodig. En een van de dingen die daarin voldoening geven, is het dwalen door musea. Het in aanraking komen met zo veel mogelijk vormen van kunst. Omdat dat altijd nieuwe perspectieven biedt. Nieuwe inzichten. Mentale deuren zogezegd. De komende weken wordt er een pilot gedraaid met de opening van een aantal musea die streng gemonitord worden. Wat totale nonsens is als je het mij vraagt. We weten namelijk allang dat je musea coronaproof kunt openen. Dat bleek tussen de lockdowns door. Maar dat blijkt ook in België waar musea gewoon open zijn en er zelfs een heel nieuw publiek van kunst komt genieten. Dus. Kom op: tijdslots. En openingstijden van 05.00 tot 21.30 uur. We hebben de kunst nu het allerhardst nodig.

