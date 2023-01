We schrikken niet zo gauw, John en ik, het kan altijd slechter

Ajax verloor één keer op Woudestein, het piepkleine stadionnetje van het piepkleine clubje met het piepkleine begrotinkje, Excelsior dus. Het werd 2-1. 23 december 2007.

John Heitinga en ik waren allebei van de partij. Johnny was 24. Hij stond op het veld en liep zich na zeventien jaar Ajax (waarvan ruim zes seizoenen A-selectie) stilletjes af te vragen of het nog wel ergens héén ging met zijn club. Of het niet eens tijd werd zijn geluk elders te beproeven.

Ik was 32 en stelde mezelf in het uitvakje van schoenendoosformaat een vergelijkbare vraag: werd het niet eens tijd om mezelf te ontslaan van de zelfopgelegde plicht mee te reizen naar álle uitwedstrijden, zoals ik al vijftien seizoenen werktuiglijk deed?

We waren er een beetje klaar mee, Johnny en ik. En ik stel me zo voor dat die middag in het waterkoude Kralingen ons een duw gaf in de richting van onze respectievelijke beslissingen: Johnny koos voor Atlético Madrid, ik voor meer vrije zondagen (voorrangsuitkaart kwijt, einde ‘uitcarrière’).

Ajax was in december 2007 vrijwel volledig afhankelijk van Klaas-Jan Huntelaar en Luis Suárez, voorin. Dat elders op het veld de kwalitatieve spoeling iets dunner was, is een understatement. Naast Heitinga stond bijvoorbeeld Jürgen Colin opgesteld. De schaduwspits van dienst was Kennedy Bakircioglü. Rechtsbuiten: Dennis Rommedahl, die we Rennis Dommedahl noemden.

Op de bank naast trainer Adrie Koster zaten de aanvallende stoottroepen: Albert Luque en Ismael Urzaiz. Ajax was in de voorronde van de Champions League afgedroogd door Slavia Praag en vervolgens in de voorronde van de Uefa Cup gekapseisd tegen Dinamo Zagreb. Geen plaatsing voor een hoofdtoernooi.

Ik denk dat we daarom niet zo gauw schrikken, John en ik. Zelfs in de gure Ajaxwerkelijkheid van januari 2023 denken we: ach, het kan altijd slechter.

Domweg gelukkig met winst op Woudestein. Het blijft je club. Vooruit maar weer.

