‘We moeten van onze windmolens gaan houden’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Willen Amsterdammers wel windmolens? Je zou het deze week niet zeggen, maar de meeste Amsterdammers zijn positief over windmolens binnen de stadsgrenzen, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Opvallend is dat jongeren veel positiever zijn dan ouderen, maar ook onder 65-plussers blijft de meerderheid voorstander. Dat verandert als de molens dichtbij komen.

Dat is niet gek. We voelen dezelfde weerstand wanneer een nieuwe woonwijk in de buurt wordt gebouwd. Of als een snelweg om de hoek wordt aangelegd. Ook de windmolens veranderen onze directe leefomgeving. Worden onze huizen minder waard? Liggen we straks wakker van de wind in de wieken?

Het goede nieuws is dat we dit voor een groot deel zelf in de hand hebben. Als we trots zijn op onze eigen energievoorziening, kunnen de prijzen van woningen juist stijgen. Het geluid van wieken kan ook geruststellen: wie van de zee houdt, ligt niet wakker van de branding.

Kevin Kreuger schreef dat hij en andere Amsterdammers nooit zijn geïnformeerd over de gevolgen van de energietransitie (Het Hoogste Woord van maandag). Komt ie: elk dorp en elke stad zal álle mogelijkheden moeten benutten. Dus én wind op zee, én wind op land, én zon, én aquathermie, én geothermie, én warmtepompen, én isoleren, én besparen, et cetera. Ik heb maar één geruststelling: in Amsterdam geldt voor windmolens een maximale hoogte van 146 meter.

We zullen aan veel nieuwe dingen moeten wennen, maar de transitie biedt ook kansen. Amsterdammers en energiecoöperaties kunnen bijvoorbeeld de molens zelf ontwikkelen en beheren. Een aantal coöperaties richtte daartoe ‘Amsterdam Wind’ op. Samen met omwonenden gaan ze kijken naar waar, hoeveel en hoe groot. De buurt profiteert direct mee, want een deel van de inkomsten komt in een omgevingsfonds.

Coöperatieve windmolens zijn geen stinkende, vieze snelweg waar je niets over te zeggen hebt. Of waar je niets aan hebt omdat je niet eens autorijdt. Ze dragen bij aan de oplossing van een probleem waar we allemaal verantwoordelijkheid voor dragen. We kunnen dus net zo goed besluiten om van onze molens te gaan houden. Van not in my backyard kunnen we maken: “Hoe gaan we het doen, in onze achtertuin?”

Aukje van Bezeij, Amsterdam