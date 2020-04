‘We!”Hoofd­redacteur Wouter Gortzak riep me bij zich. “Wat is er?” vroeg ik toen ik voor zijn bureau stond.

Hij had mijn artikel uitgeknipt en met een ballpoint een paar woorden onderstreept.

“Je gebruikt in dit artikel de hele tijd ‘we’.

Je schrijft hier: ‘We moeten van de minister-president’; en hier schrijf je: ‘hare majesteit de koningin wil ook dat we’. Echte journa­listen, Holman, gebruiken geen ‘we’.”

“Waarom niet?”

“We is niet objectief. En we proberen objectief te zijn.”

Lesje geleerd. Later hoorde ik van een collega bij de Haagse Post dat zij daar de uitdrukking ‘ons land’ nooit mochten gebruiken om dezelfde reden.

De ‘we’ is helemaal terug. We moeten van alles – van de deskundigen, van de politici – en de journaalverslaggevers doen niet anders: ze staan de kijker dagelijks, als onbezoldigde woordvoerders van regering, RIVM etcetera, toe te we’en vanaf een plek des onheils (vaste stek: een ziekenhuis).

Dat alleen al is potsierlijk: ‘we’ moeten, ook van hen, allemaal zoveel mogelijk thuisblijven, maar elke dag weer reizen de journaalverslaggevers naar Rotterdam voor een live stand-up voor de ingang van het Erasmus MC.

Het is het summum van de tv-vormgeving die nu idioot overkomt: de verslaggeving van het achtuurjournaal moet de laatste jaren altijd live, en altijd vanaf een plek des onheils – ook al is dat onheil al lang voorbij, c.q. is de deur er dicht en het licht uit. En stáán, natuurlijk, want het gaat om stand-up, net als de presentator in de studio (ik kan nooit rustig naar het journaal kijken, want ik ben altijd bang dat Annechien op haar stilettohakken live haar enkel verzwikt; zoals Jeremy Paxman reageerde toen dit gedoe in Engeland in de mode kwam: “Sit down, silly man!”

Bij het BBC News hebben ze dit pad nu trouwens voor een flink deel verlaten: health editor Hugh Pym zit gewoon live naast de presentator in de studio, of maakt zijn interviews vanuit een non-descript kantineachtig geheel in het BBC-gebouw per laptop, en verlaat de studio alleen om écht naar het front te gaan, wanneer hij in full gear verslag doet vanuit een ic.

In Nederlandse komt de echte verslaggeving dezer dagen dan ook van #Front­berichten. Dat ‘we’ zo goed afstand houden, komt volgens mij door dat programma, door de smeekbedes van het medisch personeel.

