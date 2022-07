We moeten toezien hoe in Oekraïne steden worden vernietigd, hoe moedwil wordt verkocht als misverstand

Hoeveel boeken zijn er niet geschreven over de Duitse vernietigingskampen? Hoeveel documentaires zijn er niet aan gewijd? Hoeveel films, toneelstukken, gedichten bestaan er niet over de Tweede Wereldoorlog? Wie kent Het Dagboek van Anne Frank niet? Voor wie is Primo Levi een vreemde naam?

Elke dag kan je op de televisie iets zien over die wereldoorlog. Elke dag wordt er wel op een of andere manier naar verwezen.

En?

Ik bedoel: hebben al die journalistieke en artistieke verbeeldingen van sadisme, rassendiscriminatie, genocide - noem alles maar op uit de koffer met abjecte menselijke eigenschappen - ons iets duidelijk gemaakt over hoe we eigenlijk zouden moeten denken en handelen om zo’n ramp in het vervolg te voorkomen?

Ooms die te jong waren om oorlog te begrijpen, moesten na de oorlog naar Indië om de kolonie te redden. Een oom ging naar Korea. De Verenigde Naties hadden onze steun gevraagd en hoewel we eigenlijk niet wilden, konden we niet tegen de druk van de Verenigde Staten.

En hoe machteloos waren we in 1995 toen Dutchbat, door het verraad van onze medegeallieerden, moest toezien hoe de mannen en vrouwen werden gescheiden, waarna de mannen werden vermoord. Zevenduizend moslims werden gedood.

Hadden we wijzer kunnen zijn?

Hebben alle parlementaire enquêtes ons gedrag veranderd?

Wat had ik wijzer moeten worden?

Ik werd pacifist en familieleden die in Indië en Korea hadden gevochten doorspekten hun taal met oorlogszucht.

En ik mijn taal met weerzinwekkende marxistische revolutietheorieën.

We schieten niet op, en zijn tot op de dag van vandaag niet opgeschoten en zullen niet opschieten. We zijn wel slimmer geworden om wat goed is en wat kwaad snel naar onze hand te zetten.

Tegenwoordig staan links en rechts, nazi of marxist, Russisch orthodox of atheïst allemaal aan de goede kant en aan de verkeerde kant als je alleen de sociale media bekijkt.

Arme Zelenski. Hij probeert ons een schuldgevoel aan te praten door meer wapens te vragen dan we kunnen leveren. Maar we kunnen alleen nog steun betuigen… En dus moeten we toezien hoe er steden vernietigd worden, hoe er mensen worden gedeporteerd, hoe moedwil verkocht wordt als misverstand.

Het nieuws over de oorlog leest als een roman die ik vroeger heb gelezen, en op de televisie en de sociale media zie ik films en toneelstukken die lijken op oorlogsfilms en toneelstukken van zestig en vijftig jaar geleden en ik weet: waarom kennen we in alles vooruitgang behalve in ons denken?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.