We moeten regenboogvlaggen opnieuw laten wapperen, om lhbtq-jongeren heen gaan staan

Stel, je hebt een puber die de laatste tijd wat stilletjes was. Die zich leek terug te trekken. Zijn eigen gedachten in. Je vraagt je af: wat heeft ie toch? Tot hij op een dag bij je komt. ‘Mam. Pap. Ik moet jullie iets vertellen. Ik denk dat ik homo ben.’ Hoe reageer je?

‘Hoe reageer je? Wat is dat voor idiote vraag,’ zullen veel lezers nu roepen. Je laat dat kind zijn verhaal doen, je geeft het een dikke knuffel en vervolgens zeg je dat ene zinnetje: “Lieverd, als jij maar gelukkig bent.” Zo doen we dat in Nederland toch bij een coming-out?

Nou ja, lang niet iedereen helaas. Deze reactie is wellicht tekenend voor het progressieve en niet al te religieuze deel der natie. Uit de kast komen is lang niet altijd eenvoudig, nooit geweest, ook niet toen Nederland nog bekend stond als één van de homovriendelijkste plekken ter wereld. Maar uiteindelijk stond voor veel ouders persoonlijk geluk voorop. Zoals dat hoort, lijkt me.

Maar stel, je hebt in deze dagen een kind dat bij je komt en zegt: ‘Mam. Pap. Ik moet jullie iets vertellen.’ Natuurlijk, velen geven dan nog steeds die knuffel. In liefde. Maar ook steeds vaker in angst. En niet voor niets. Alleen al afgelopen week werd een dragqueenbar aangevallen in Groningen, klonken er spreekkoren bij de voetbalwedstrijd Spakenburg-PSV (‘Xavi Simons is homo’) en stormden hooligans op het COC in Eindhoven af tijdens een bijeenkomst van lhbtq-jongeren.

Stel je even voor: tieners die naar een plek gaan om te praten over iets heel kwetsbaars en persoonlijks, kinderen nog, die op deze plaats helemaal veilig zichzelf denken te kunnen zijn, worden belaagd door een­celligen die ‘kankerhomo’ brullend de vlag van de gevel rossen, ermee rondzwaaien, hem in brand proberen te steken en vervolgens een vrijwilliger die de boel wil sussen in het gezicht timmeren.

‘Lieverd, als jij maar gelukkig bent.’ Als kind van vrijdenkende ouders hoor je het hopelijk thuis, maar intussen wensen maatschappelijke stemmen je niet gelukkig. Althans niet zoals je bent. In een samenleving waarin holbewoners brullen dat je moet stoppen met die ‘woke-shit’. Dat jouw voorzichtig ontluikende gevoelens niet uit jezelf komen maar het gevolg zijn van homopropaganda. Dat hand in hand met je liefje lopen een vorm van provocatie is.

‘Mam. Pap. Ik moet jullie iets vertellen.’ Wat hoort een ouder wanneer zijn zoon of dochter bij hem komt? Zijn eigen liefdevolle woorden, ja. Maar intussen galmt zachtjes een sirene. Pas op. Kijk uit. Want waar we in Nederland ooit zo trots met z’n allen op de Gay Pride Ich bin wie du zongen, klinkt nu het geluid van vlaggenmasten die krakend breken.

In een land waar regenbogen worden vermorzeld zit er maar één ding op. Ze opnieuw laten wapperen. Hijs de vlaggen. Elke dag. En zing. Zing hard. Zing om spreekkoren en haatleuzen te verstommen. Zing om de kinderen te laten weten: je bent veilig. Wij staan allemaal om jou heen.

