We moeten overal lang op wachten, maar nooit op een aanval op Freek Vonk (deze week door een kielrugslang)

Deze week nam een roodbruine kielrugslang een hap uit de neus van Freek Vonk. Beeld BNNVARA

Zeg, die tweede editie van De dansmarathon, gaat die er ooit nog komen? En die fusie tussen RTL en Talpa, waar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich nu al meer dan een jaar over buigt, gaat die nog door? En dat stuk in de Volkskrant over het jarenlange schrikbewind achter de schermen bij De Wereld Draait Door? Eén, twee, drie, vier, komt er nog wat van? Vijf, zes, zeven, we wachten al zo lang!

Geduld is een schone zaak, zeker in de mediawereld. Die arme kandidaten van The Voice, dromend van hun grote doorbraak in de muziekwereld, die van de een op de andere dag te horen kregen dat het programma waarin ze het al zo ver hadden geschopt stopt, vanwege praktijken waar ze part noch deel aan hadden.

Slechte zangers

Wordt dat laatste seizoen nog een keer afgemaakt? Ja, zeiden presentatoren Chantal Janzen en Martijn Krabbé afgelopen zomer, want dat waren ze verplicht aan de deelnemers. Maar deze week vervloog hun hoop: volgens Krabbé wordt een terugkeer van The Voice ‘moeilijk’. Die zien we nooit meer, te-rug.

In plaats daarvan zoekt Talpa voor een nieuwe show mensen die juist níét kunnen zingen. Het programma schijnt een soort tegenhanger te worden van Beste Zangers, maar dan dus met hele slechte zangers. Nou ja, we horen het wel. Als het tenminste doorgaat.

Zwarte Pietenjournaal

Wat ook groots werd aangekondigd maar nooit op televisie zal verschijnen is het Zwarte Pietenjournaal van Ongehoord Nederland! (dat uitroepteken hoort erbij, en past op zich goed bij de toonhoogte van de omroep). De terugkeer van Zwarte Piet op de buis was een van de speerpunten van Arnold Karskens cum suis, maar de NPO gaf er hier geen toestemming voor.

Tegen dat besluit ging ON! uiteraard in bezwaar, zodat het programma in 2023 wel gemaakt kan worden, maar als staatssecretaris Gunay Uslu een beetje opschiet is ON! al uit het omroepbestel gekegeld voor de pepernoten volgend jaar in de supermarkt liggen. Maar Uslu zelf liet zich deze week ontvallen dat ze geen haast maakt met het ingrijpen bij de complotomroep, dus ook dat kan nog wel even duren.

Aangevallen

Waar je dan weer nooit lang op hoeft te wachten is het bericht dat Freek Vonk weer eens is aangevallen door een of ander eng beest. Afgelopen februari werd hij nog gebeten door een tijgermeerval in Suriname, hij werd in Australië gepakt door een tapijtpython, na een beet van een haai op de Bahama’s belandde hij al eens in het ziekenhuis, en deze week nam een roodbruine kielrugslang een hap uit zijn neus.

Je zou zeggen: Freek, doe nou toch eens wat voorzichtiger. Maar de bebloede Vonk, tot zijn oksels wadend in een rivier, sprak het dier vermanend toe (‘stoute jongen!’), gaf hem een kus en liet hem wegzwemmen: laterrrrr.