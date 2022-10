Op de parkeerplaats van Het Onland nam ik afscheid van broers, schoonzussen, nichten, neef en aanhang.

Ja, het was een mooie begrafenis, en ook fijn om elkaar weer eens te zien, etc.

Mijn moeder ging bij ons in de auto.

Door de Wrange reden we naar het huis waar ze tot een week geleden met mijn vader leefde.

We kwamen langs de afslag naar de begraafplaats. Maar mijn moeder keek niet opzij.

“Zullen we bij je blijven vandaag?” vroeg M.

“Hè, nee, dat hoeft niet hoor, gaan jullie maar gewoon naar huis. Ik ben blij dat ik even alleen kan zijn.”

Daar was ik juist een beetje bang voor. Ze had hele drukke weken gehad met steeds verplegers, dokters, thuiszorg en hulpen in de huishouding over de vloer. Wij waren er de week voor de begrafenis ook geweest, en hadden van alles voor en met haar geregeld.

Op een middag zaten we bij mijn moeder in de huiskamer.

“Hoe gaat het?” vroeg ze. Een vraag die we haar hadden moeten stellen.

“We zijn moe,” zei ik.

Mijn moeder keek me verbaasd aan.

“Waarvan dan?”

Ze hield zich groot zolang mijn vader nog niet weggebracht was. Nu was ik bevreesd dat ze zou instorten of zoiets als ze alleen in dat huis zou zijn.

We reden langs het stadion van De Graafschap.

“Over een tijdje is er een reünie van mijn school in Ommen. Daar heb ik zin in,” zei mijn moeder opgewekt. “Lekker in hotel De Zon.”

Dat klonk goed.

“En bij mijn zonen logeren.”

De laatste jaren durfde ze mijn vader niet alleen thuis te laten. In Amsterdam is ze al heel lang niet meer geweest.

“En er is ook een bijeenkomst van Vrouwen van Nu waar ik heen wil.”

We draaiden haar straat in. M. parkeerde de auto op de oprit.

Onder de carport stond de zwarte Toyota van mijn vader. Die ochtend had ik met een vinger bijna wat op het bestofte dak geschreven.

Binnen ging mijn moeder in haar stoel zitten.

Het grote ziekenhuisbed dat weken in de kamer voor het raam had gestaan was al door een organisatie opgehaald.

De eettafel en de stoelen stonden weer op hun plaats.

Alles zag er weer uit als vanouds.

Kat Jip lag op zijn kussen te slapen.

We konden de cactussen weer voor de vitrage zien staan.

Alleen mijn vader ontbrak.

“Is er eten voor vanavond?” vroeg ik.

“Staat in de koelkast, dat hoef ik alleen maar op te warmen.”

“Wil je koffie?”

Ze schudde haar hoofd.

We zaten maar een beetje met z’n drieën in de kamer.

“Komt er morgen wel even iemand langs?”

Mijn moeder wuifde wat met haar hand.

We hingen de was nog voor haar op.

“Niet in je eentje de kelder in, hè?” zei ik toen ik mijn jas al had aangetrokken. Ik moet er niet aan denken dat ze dat enge, steile trapje afdaalt en dan valt. Ik speelde met de gedachte de kelderdeur op slot te draaien en sleutel bij me te steken.

Mijn moeder lachte.

“En oppassen voor het zwarte gat, moedertje,” zei ik, en ik kuste haar.

“Volgende week ga ik weer een coronaprik halen,” zei ze.

Ver voorbij Arnhem kwamen de tranen die mijn vader en moeder met elkaar moesten delen.

