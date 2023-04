We hoeven geen specialist die snothuilt, maar gezien worden als meer dan een geval

In de muil van het dier zit een draaideur. Voorbij de Zuidas waar bestropdasden onze economie overeind houden, lig groot en log een beest van beton. Onbeweeglijk. Maar binnenin hem krioelt het.

Hoeveel patiënten eet het VU-ziekenhuis dagelijks op? Ze stromen binnen, strompelend, soms met overdreven ‘Niets aan de hand’-pas, of juist verstild liggend op een brancard. Hun geliefden fladderen nerveus om hen heen.

Wie even in de ontvangsthal zit, fantaseert moeiteloos tientallen levens vol lief en leed. Tegelijkertijd voelt niemand zich identiteitslozer dan hier.

Ziekte anonimiseert. Je wordt een geval, opgebouwd uit bloeduitslagen en statistieken. Dat is niet gek. Artsen hebben hun handen vol, hun taak is belangrijk. Iedereen die weleens een hoekige witte jas heeft gesproken met zijn oog meer op zijn computer dan op jou, weet hoe dat voelt. Een mens wordt snel een casus.

Maar ik loop hier met iemand die me innig dierbaar is. Hij heeft vandaag de intake voor een reeks bestralingen. Ik ken zijn lievelingsfilms. De deuntjes waarmee hij zich vrolijk fluit. Ik weet wanneer ontroeringstranen in zijn ogen springen. Dat hij onredelijk kan zijn. En hoe hij het daarna onhandig goed maakt. Ik voel zijn grote hart.

We dwalen door een gangenstelsel vol verhalen. Mijn eigen verhalen ook. Een afdeling hiernaast staat de betonnen paal waar ik met mijn man tegenaan leunde, ogen gesloten, toen ons net was verteld dat de baby in mijn buik een chromosoomafwijking had. Rond ons krioelde het leven door. Vijf etages hoger is het bed waarin een klein, broos vrouwtje stopte met ademen waarna een arts me ‘s nachts op zakelijke toon telefonisch meldde: “Uw moeder is zojuist overleden.”

Heel Amsterdam heeft hier geschiedenis. Het beest vreet ons op en spuugt ons uit. “U kunt bij de balie een afspraak maken voor uw nacontrole.”

Ik snap het. De afstand. De haast. De enen en nullen waaruit wij bestaan. Maar toen mijn huisarts me na de doodgeboorte van onze dochter belde en er een hartgrondig ‘Godverdomme!’ door de telefoon klonk, was dat troostender dan alle correcte foldertjes die ik van zijn collega’s had gekregen.

Professionele distantie wordt schromelijk overschat. Nee, we hoeven geen specialist die snothuilt dat ie het ook allemaal niet weet. Ook wil niemand een politieagent overmand door emoties als ons tasje gestolen blijkt. En uiteraard zit ik niet te wachten op een tandarts die moet stoppen met boren omdat de aanblik van een wortelkanaal hem te veel wordt. Maar er is een diepmenselijke behoefte gezien te worden. Als individu. Niet als zoveelste geval.

Juist daarom treft de bestralingsarts me, wanneer we zijn kamer betreden. Na de gebruikelijke keurige begroeting, gaat hij zitten, leunt achterover en zegt: “Vertel. Wie zit er tegenover mij?”

De patiënt lepelt zijn ziektegeschiedenis op, maar wordt onderbroken. “Dat vroeg ik niet,” glimlacht de dokter. “Ik wil weten: wíe zit er tegenover mij? Wie bent u? Waar houdt u van? Wat doet u graag?”

Mijn dierbare begint te vertellen. Geestdriftig. En op dat moment veranderen we allemaal in mensen. Mensen in een beest van beton.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.