‘We hebben met Koningsdag Tiktokkers in de gracht gegooid’

Ik belde dondernacht met de Echte Amsterdammer. Een verslag.

“(…)” “Of ik een leuke Koningsdag heb gehad? Ja, heerlijk. Hete Sjaan en ik hebben eerst zelf papieren hoedjes gemaakt, ik heb oranje cupcakes gebakken en daarna zijn we lekker de straat opgegaan. Nee natuurlijk niet gek, wat is dat voor een vraag? Leuke Koningsdag gehad. Voor ons, de Echte Amsterdammers is dat een dag als alle anderen. Beetje gekkigheid uithalen, beetje zuigen, beetje sarren, pannetje erwtensoep vanaf de brug in een rondvaartboot mieteren. De normale dingen.”

“(…)” “Ik heb me eerst, tijdens Koningsnacht, samen met Blinde Ruud en Gekkie Kobie helemaal de pleuris gelachen om die waarschuwing van het Rode Kruis. Wacht ik heb het opgeschreven. ‘Het Rode Kruis roept iedereen op komende Koningsnacht goed voorbereid de deur uit te gaan. De gevoelstemperatuur kan in de nacht van woensdag op donderdag dalen tot twee graden boven nul.”

“(…)” “Ja, dan houdt alles op. Twee graden boven nul, dat is onmenselijk. Ik heb aan sledehonden zitten denken. Twee graden boven nul en dan de straat op. Alleen het idee al. Luister nou, twee graden boven nul, voor ons voelt dat als Ibiza in juli... In 1987 hebben we Dikke Tonnie met zes man van een toiletbril moeten trekken. Over een rood kruis gesproken. Die heeft met een half toilet aan zijn reet bij 16 graden vorst Koninginnedag gevierd. Heb ik foto’s van. Tonnie aan het afdingen op de vrijmarkt met een baard van ijs. Ging hij tijdens het afdingen op zijn toiletpot zitten. Dus waar hebben we het over. Twee graden boven nul.”

“(…)” “Ja, wat hebben we verder gedaan met Koningsdag. Tiktokkers in de gracht gegooid. We hebben voor de veertiende keer aan Leipe Frans het originele afgezette been van Manke Nelis verkocht. Die heeft hij allemaal naast elkaar in zijn woonkamer staan. We hebben een straatverbod voor Gelderlanders ingesteld. Het bekende werk.”

“(…)” “Of ik zelf nog wat heb gekocht? Ja, het originele leren vest van Johannes van Dam. Ik adoreerde die man. Hoe vaak die niet bij mij op de stoep een Jordanees balletje gehakt uit zijn snor heeft zitten wrijven. Voor mij was dat een emotionele aankoop. Als je je neus op dat vest drukt! Schitterend. Dan ruik je alle restaurants waar Johannes van Dam ooit met zijn eigen bestek en een chagrijnige kop de verkeerde crème brûlée heeft zitten vreten.”

“(…)” “Daarna hebben we de eigenaar van Holtkamp uit zijn bed getild. Even mee gepraat. Die gaat vanaf morgen gewoon weer kroketten verkopen in zijn winkel. Bevroren kroketten verkoopt hij maar aan Het Rode Kruis.”

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.