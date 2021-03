We huizen. We huizen meer en meer. Ik vermoed dat velen van ons nooit eerder zo ontzettend huisden. Ik huis zoveel dat ik warempel vormen ben gaan aannemen van de plekken waar ik veel vertoef en ik ben niet de enige. Zoals mensen steeds meer op hun huisdieren en huisdieren steeds meer op hun mensen gaan ­lijken, ik weet eigenlijk niet wie er ooit mee begon, zo zie ik op mijn wandelingen steeds vaker de afdrukken van de binnenruimtes op de lichamen die ik tegenkom.

Ik wandel vermoeide keukentafels tegemoet die even ontsnapt zijn. Ik zie uitgezakte bankstellen joggen in het park. Ik zie klussende keukenkastjes de weg naar het afhaalloket van de bouwmarkt afleggen, te krappe kamertjes in trainingspakken driftig uitdeuken op veldjes, maisonnettes met afhaalkoffie opgelucht kinderwagens voor zich uit duwen of honden achter zich aan trekken. Allemaal in een stevig ­tempo want in tegenstelling tot het voorjaar, waar iedereen nog oog had voor de omgeving, zit de pas er nu stevig in. Alsof we gezamenlijk voor een race trainen. We hebben haast om in de toekomst te komen.

Zelf voel ik me deze dagen nogal waggelen, het resultaat van maandenlang de dag met een boek beginnen bij het raam, hangend in het jarenvijftigschommelstoeltje van crèmekleurig nepleer dat ik ooit scoorde bij de kringloopwinkel. Althans, zo idyllisch wens ik de ochtenden te beginnen die toch ook regelmatig worden opgeslokt door mails en vaatwasmachines die gelezen en leeg willen maar soms lukt het en hebben de schommelstoel, het boek en ik de ochtend. En om de zoveel tijd ga ik weer eens op zoek naar een nieuw plekje in huis, om de sleur wat te voorkomen.

Tijdens mijn opleiding kreeg ik een keer de opdracht om een reis naar dichtbij te schrijven. Ik begon mijn excursie op de bovenste plank van mijn klerenkast, waar vergeten kledingstukken wonen. Een afgeknipte spijkerbroek waarin ik ooit erg verliefd was, helaas onbeantwoord. Een trui die ik had geleend van een vriendin en die ze niet meer terug wilde omdat ze vond dat hij mij beter stond. Even leek ik klem te komen zitten in de mouw van een te strak shirtje dat ik ooit kocht op de Dappermarkt toen ik net de sleutels van mijn eerste eigen huis kreeg. maar ik kwam alweer terecht in een knalrode zomerjurk die me even meenam naar Rio waar ik twee jaar geleden na een optreden over het strand van Ipanema mee flaneerde. Na de opdracht heb ik trouwens gelijk die vriendin van die trui geappt, ik realiseerde me dat ik haar miste in mijn leven.

Het is prima te doen, zo’n reis naar dichtbij in je eigen huis en ik denk zelfs dat dit voorlopig even het nieuwe reizen is.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

