We hadden niemand op de wereld blijer kunnen maken dan dat meisje

Als ik achterom kijk, loopt ze daar. Een jaar of 10, naast haar vader. Grote ogen, zacht gezicht en lege handen. Als ze ziet dat ik stilhou en de paarse knuffellama, die ik net heb gewonnen op de kermis, naar haar uitsteek, lijkt het net of iemand honderd lichtjes in haar nog groter wordende ogen aansteekt.

Gewonnen is eigenlijk niet het goede woord. Ik weet niet precies hoe het ging, maar het ene moment bezocht ik met een vriend een expositie, het volgende moment leken we gevangen tussen luidruchtige snelheidsapparaten die door de lucht vlogen. In mijn tijd gingen ze veel langzamer, wil ik zeggen, maar ik kan de woorden gelukkig nog op tijd inslikken. Eigenlijk wil ik gelijk weer weg, maar ik word verleid door jeugdsentiment, opgestapelde blikjes en een blinkend geweer. Ik hoef alleen maar even goed te mikken en dan heb ik prijs, want ‘dames en kinderen altijd prijs’. Twee miezerige blikjes schiet ik weg en een paarse knuffellama wordt in mijn handen gedrukt. Ik besluit een kind te vinden dat dit paarse beestje kan gebruiken, maar of ze hebben al armen vol met enorme knuffels of ze liggen krijsend van ontevredenheid op de grond.

De smaak van recente teleurstelling hangt nog rond in mijn mond, nadat ik een bak lego gratis had laten afhalen. In plaats van een dankbaar kind reed een chagrijnige mevrouw met designerjas voor, in zo’n grote, brede auto waarbij je op je tenen moet staan om door het raam te kunnen kijken. Flauw natuurlijk, want het gaat om het weggeven en misschien was het wel voor het buurthuis aan de andere kant van haar straat, maar ik had toch even de neiging om de lego weer terug te pakken. Om het precies daar terecht te laten komen waar dankbare kinderen zonder lego wonen.

Je wil toch dat het landt waar het ’t hardst nodig is. Net als die lego wil ik dat kussen landen waar de huid staat te juichen. Dat mijn glimlach valt op het humeur van iemand die er wel even aan toe was. Dat een compliment iemands dag redt. Dat de aandacht net iets meer gaat naar zij die het thuis niet krijgen. Dat alles zo in elkaar past, dat de hele wereld een grote markt is waar vraag en aanbod naadloos op elkaar passen. En dat we dan met zijn allen hand in hand zingend door de straten gaan want we zagen dat het zo goed was. En iedereen gunt elkaar alles.

Ze bedankt me hartelijk, het meisje. En nog eens. We zijn het erover eens, we hadden niemand op de hele wereld blijer kunnen maken dan dat meisje. En zelfvoldaan dansen we naar huis.

