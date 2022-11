We gezinnen in allerlei woonvormen: tijd voor een ode aan de meerhuizige kinderen

Ergens in mei vind je de Dag van het Gescheiden Kind, half september is er de Dag van de Scheiding. Nu is er ondertussen bijna overal wel een dag voor, maar ik mis nog wel een dag om ergens stil bij te staan.

Hét gezin bestaat niet meer, we roepen het al tijden. Het is allang niet meer het model van mama, papa en twee kindjes, zoals vijftig jaar geleden de meest voorkomende vorm was. We zijn samengesteld. Hebben kinderen uit vorige huwelijken, uit een tweede leg, soms zijn er twee vaders, drie moeders, pleegouders, of staan we er alleen voor. We hebben vaders van broers, die niet onze vaders zijn. We hebben sisters from another mister en brothers from other mothers. We hebben stiefooms en aangetrouwde-maar-weer-gescheiden tantes, die tantes blijven en inwonen. Soms maken we van mensen neven en tantes, ook al komt er geen druppel gedeeld bloed aan te pas.

We gezinnen in allerlei woonvormen, soms zijn we co-ouders en huizen onze kinderen in twee woningen, zoals mijn zoon. Soms woont vader beneden en moeder boven, of blijven de kinderen in het huis en pendelen de ouders.

Ik weet zelf hoe het is om op te groeien in een gescheiden gezin, maar ik bleef wel altijd in een huishouden wonen. Maar zoonlief moet, net als duizenden andere kinderen, zijn leven en zijn hele hebben en houden verdelen over twee huizen, twee huishoudens. En ook al zit er een fietsrit van nog geen 10 minuten tussen de twee huizen, ik probeer het hem zo makkelijk mogelijk te maken. Door met liefde een blokje om te fietsen om een vergeten wiskundeboek op te halen. Door ’s avonds laat nog snel een wasje te draaien als alle broeken in het andere huis liggen. Of van alles dubbel aan te schaffen.

Hoe klein of hoe groot de afstand tussen de huizen ook is, het is nogal wat.

En daarom hier een klein eerbetoon aan al die kinderen die tussen meerdere thuizen* reizen. Die nog snel naar de andere residentie trappen omdat ze er op zaterdagochtend vroeg achter komen dat de voetbalkleren nog in die andere kamer liggen. Die hun net gekregen verjaardagscadeaus moeten laten liggen tot woensdag. Die vaak moeten leren omgaan met twee setjes regels, met de andere gewoonten en andere gebruiken van de verschillende huizen.

Handen omhoog voor jullie, meerhuizige kinderen, die net iets meer moeten plannen dan de rest, die moeten zorgen voor de juiste spullen, op de juiste plek op het juiste moment. Die al zo jong leren flexibel te zijn. Voor jullie ook een Dag vol aandacht, maar nog meer wens ik jullie twee huizen vol liefde, vol warme armen en ogen. Want jullie doen het toch maar.

*tijd voor een officieel woord voor meer dan één thuis

