Wat zou ik nu toch graag dictator zijn

VVD en CDA willen niet met GroenLinks en PvdA. Het was ook alsof twee weduwen wilden trouwen met twee schandknapen. Alsof twee kippen zich aan twee koeien opdrongen. Alsof twee vlooien op de huid van twee keffertjes wilden zitten.

Gisteren hoorde je meteen weer de roep om nieuwe verkiezingen. Het gekke is dat men namelijk denkt dat de uitslagen dan heel anders zouden zijn.

Helaas.

Je kunt drie keer je koorts en je te hoge bloeddruk opnemen, je bloeddruk blijft te hoog als je te vet en te veel eet en de koorts zakt pas als je geen griep meer hebt. Nieuwe verkiezingen hebben geen zin. Er moet eerst iets nieuws gebeuren. De schandalen zijn al verdisconteerd in de vorige verkiezingen. Blijkbaar vindt een grote groep kiezers Mark Rutte een toffe peer, in plaats van een stuk rottend fruit. Dat is democratie.

Verder hoorde ik zeggen dat er Belangrijke Problemen zijn die Opgelost moeten worden. CO 2 -uitstoot, klimaat, onderwijs, huizen, gas in Groningen, extra bedden in de ziekenhuizen, u kent het rijtje. En daarvoor hebben we beleid van een kabinet nodig.

Dat vind ik altijd zo raar. Alsof je over deze problemen pas gaat nadenken als er een kabinet is. Alsof alles nu daadwerkelijk stilstaat en de ambtenaren papieren vliegtuigjes vouwen die ze uit het raam van de ministeries gooien. Er kunnen al duizend plannen gemaakt worden (waarschijnlijk zijn die al gemaakt) en die hoeven straks alleen maar ter stemming worden gebracht. Nadat erover is gedebatteerd. En gedebatteerd wordt er alleen maar over geld. Een beetje meer naar het één betekent een beetje minder naar het ander.

Wat een democratie vermag, wordt schromelijk overdreven; ik doe er zelf ook redelijk heilig over, maar het wordt steeds meer een romantisch ideaal. Wanneer ons een verkiezingsuitslag niet bevalt - mij beviel die bijvoorbeeld niet - dringen we meteen aan op nieuwe verkiezingen. Noord-Korea, wil ik maar zeggen, is nooit ver weg in de politiek. En ook daar maak ik me schuldig aan.

Wat zou ik nu graag dictator zijn! Wat vind ik het belangrijkst? Een miljoen huizen! Dus CO 2 -wetgeving komt pas nadat die huizen er zijn. Dan: klimaat. Als dictator wil ik inzetten op kerncentrales en thorium. Dan de zorg. Het liefst wil ik trouwens terug naar het ziekenfonds. Na twintig jaar beloof ik af te treden. Nederland is dan een van de welvarendste landen ter wereld.

Net als nu.

