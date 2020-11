Wat ziet Thierry in godsnaam in die Zwarte Freek?

Een romanticus is iemand die zijn gevoel belangrijker vindt dan zijn hersens. Een romanticus vindt de rede maar een vervelende bijkomstigheid. Van de ratio wordt de wereld niet bepaald mooier.

Baudet is zo’n romanticus. Een narcistische romanticus die spiegels mijdt. Vriendschap gaat bij hem boven partijbelang. Dat is romantisch, lijkt verheven en nobel, maar is naïef en gevaarlijk.

Dat hij gekozen heeft voor de vriendschap met Zwarte Freek is wellicht lief, maar binnen een paar uur heeft Thierry er, onnodig, zijn partij mee naar de vernieling geholpen. Onnodig. Hij had alleen Zwarte Freek met zijn zwarte kabouters eruit hoeven te flikkeren en de renaissancevloot kon weer richting de volgende ijsschots.

Maar Thierry ziet zichzelf en Freek graag als Achilles en Patroclus of, nog liever, als Goethe en Eckermann.

Dat Thierry door de wereld probeert te fladderen als een fabeldier met de kop van een slang, de vleugels van de engel Michaël en de poten van het olifantje Dumbo moet hij weten, maar wat ziet hij in godsnaam in die Zwarte Freek?

Ik bedoel: vriendschap is toch voornamelijk gebaseerd op geestelijke verwantschap. In de roman Die Wahlverwandtschaften van Goethe gaat het over de vernietigende aantrekkingskracht die sommige mensen op elkaar uitoefenen, en daar lijkt het op.

Zwarte Freek, die relativerend sprak over de Holocaust, hou ik verantwoordelijk voor de vernietiging van Thierry en zijn Forum. De liefde voor Freek heeft Thierry blind gemaakt voor de moraal waar hij zelf zo’n voorstander van is.

Gisteravond is Freek teruggekeerd naar zijn ondergrondse bunker waar Thierry hem binnenkort opzoekt zodat ze zich samen kunnen buigen over de stafkaarten.

Treurig: het had niet zo hoeven gaan. Dat is Thierry aan te rekenen. Intussen vermoed ik dat vleermuis Freek Thierry heeft geïnfecteerd met z’n bloedbruine ideeën.

Thierry zegt wel dat hij al die monsterlijke ideeën verre van zich werpt – en dat siert hem – en Freek beweert ook dat hij niets van het nazigedachtengoed moet hebben, maar de flirterige knipogen van de tovenaarsleerlingen naar het foute gedachtegoed zijn legio. Juist als je een rechts-conservatieve agenda wilt invoeren, moet je je verre, verre, verre houden van grappen en grollen die goed zouden vallen in de bierkelders.

Het Forum voor Democratie is nu aan het kotsen. Komt door de kater van hun onvermogen. Theo Hiddema weg, Paul Cliteur weg, Thierry bijna weg…

Zonde.

Maar een romanticus houdt van een ruïne.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

