‘The economy, stupid’ staat er met grote letters op het A4’tje aan de muur. Het team dat er in 1992 voor moet zorgen dat Bill Clinton de volgende president van ­Amerika wordt, kan er niet omheen. Samen met twee andere, minder beroemd geworden zinnen, vormen ze de focus van de campagne. En met succes.

Bij ons in de film- en televisiewereld ligt de focus op dit moment op representatie. Wat zien we op onze schermen terug van de diversiteit in onze samen­leving? Elk mens wil immers zien en gezien worden.

De verhalen die we elkaar vertellen in series en films zijn het resultaat van die behoefte.

Als makers hebben we de macht te bepalen wat we van de wereld om ons heen te zien krijgen. Macht komt zoals altijd met verantwoordelijkheid. Als er groepen zijn die stelselmatig ondervertegenwoordigd worden, dan is dat voor een groot deel onze schuld.

Met de serie A’DAM-E.V.A. probeerden we een portret van de hoofdstad te maken. We lieten zien hoe de ­levens van al haar inwoners bewust en onbewust met ­elkaar verbonden zijn. Omdat we het belangrijk vonden een representatief beeld van Amsterdam te laten zien, hanteerden we zo veel mogelijk de demografische verhoudingen in de stad. Zo’n 35 procent van de stad bestaat uit inwoners met een niet-westerse achtergrond. Het lukte ons gedurende de drie seizoenen steeds beter die verhouding ook in de cast terug te laten komen. Maar diversiteit uit zich in heel veel zaken. Zo is van de Amsterdammers ongeveer 16 procent homoseksueel en heeft 12 procent een matige of ernstige lichamelijke beperking. Het gaf ons niet alleen input voor de verhalen, de serie werd er ook realistischer van.

Voor een serie die we nu in opdracht van de NPO ontwikkelen over de Gouden Eeuw, ontdekten we dat het percentage in het buitenland geboren Amsterdammers toen bijna 10 procent hoger was dan nu.

Ik ben geen voorstander van verplichte quota. Daarvoor is elk verhaal, als het goed is, te verschillend. Ik vind wel dat elke maker zich zou moeten verdiepen in de demografische werkelijkheid van zijn onderwerp. Of je die werkelijkheid wil laten zien of juist wil verbergen is een artistieke keuze. Fictie hoeft geen werkelijkheid te zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat veel ondervertegenwoordiging eerder het resultaat van onwetendheid is dan van een bewuste keuze. Daarom stel ik voor dat er vanaf nu op elk productiekantoor een A4’tje komt te hangen met ‘the demographics, stupid’.

