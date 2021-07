Wat wordt nu, na de moord op Peter, voorbereid?

Nabestaanden hebben me vaak verteld met welke ambivalente gevoelens ze toeleefden naar de strafzaak over het misdrijf dat ze zoveel leed berokkende. Met een steen in de maag vanwege de confrontatie met de verdachten en met de in het openbaar op te lepelen details uit het dossier, maar blij dat ze eindelijk een belangrijk hoofdstuk konden afsluiten.

Wat had ik het de nabestaanden van Derk Wiersum gegund. Die aardige, slimme Derk. In september 2019 doodgeschoten, ongetwijfeld om kroongetuige Nabil B. te treffen, Derks cliënt die Ridouan Taghi en de zijnen van extreem geweld beschuldigt.

Dat Nabils onschuldige broer Reduan al was vermoord, zes dagen nadat de kroongetuige begin 2018 was gepresenteerd, was kennelijk niet afdoende, als wraak.

Maandag begon dan eindelijk het proces tegen de mannen die Derk volgens justitie vermoordden, en voor wie justitie levenslang vraagt.

Pal voor aanvang van hun langverwachte proces was daar de afgrijslijke moord op Peter R. de Vries, de derde aanslag op de rechtsstaat. Die maakte dat over het hele proces over Derk Wiersums lot een extra dikke grauwsluier hangt. Die maakte dat nóg verder opgevoerde beveiligingsmaatregelen extra beklemmen.

In de rechtszaal zat ik pal achter een van beide verdachten. Was het verbeelding of waren zij de enigen die met hun gedachten behalve bij Derk níet óók bij Peter waren?

Zelf zag ik drie dagen lang parallellen, al wilde ik de strafzaak op zich zien.

We zagen Derk op camerabeelden tot twee keer toe onbeveiligd langs de bus van de daders fietsen. Het fenomeen fietsen is in hun leefwereld zo absurd dat ze verbijsterd bleven zitten. Derk wilde ondanks het gevaar zo normaal mogelijk leven, had hij me eerder verteld.

Precies zoals Peter, die zich na de moord op Derk toch aan de kroongetuige had gebonden, als vertrouwenspersoon. Allebei hadden beleefd hoeveel misging in de beveiliging van anderen.

We zagen op de beelden hoe die zo bedachtzame Derk uit zijn auto stapte nadat het wapen van de schutter had gehaperd. Getuigen beschreven hoe hij zich in vechthouding tegen zijn belager keerde – en alsnog werd doodgeschoten.

Zijn paniek en wanhoop troffen iedereen in de rechtszaal. Zoals iedereen ervan werd doordrongen dat de moord op Wiersum maanden intensief was voorbereid. Hoe lang zou de moord op Peter zijn voorbereid? Wat wordt momenteel voorbereid? Het gegeven dat Derk en zijn nabestaanden niet eens hun hoofdstuk mochten afsluiten, doordat Peter werd neergeschoten bij wijze van nieuwe macabere akte, tekent de terreur.

Arme Derk en naasten. Arme Peter en naasten. Allebei slachtoffer van symbolische aanslagen júist op mensen aan de goede kant van de lijn tussen goed en kwaad, om ons allemaal te raken.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl.