Wat wil Taghi van Mohammed B.?

Dus Taghi en Mohammed B. schrijven in de gevangenis brieven naar elkaar. Het zullen geen liefdesbrieven zijn. Hoewel… Ze sturen elkaar verzen uit de Koran.

Interessant. Wil Mohammed Taghi bekeren? Of andersom?

Religieus terrorisme ontmoet zwaar crimineel gedrag. Krijgen we nu een religieuze onderbouwing bij drugsdeals?

Blijken de liquidaties van de mocromaffia in feite consequenties te zijn van sommige Koranteksten? Worden die moorden daarmee gerechtvaardigd? Zoekt Taghi theologische verdieping? Of sturen Taghi en Mohammed, zoals wordt gesuggereerd, elkaar via de verzen codeberichten.

Mohammed B. komt de gevangenis nooit meer uit. Het schijnt dat hij daar al verschillende pogingen tot moord heeft gedaan, dus de kans op vervroegde vrijlating lijkt me verkeken. Wie weet kan hij nog wat van Taghi leren.

Wat kan Taghi van Mohammed leren? Ik denk niks. Taghi wil ontsnappen en heeft daar alles voor over. Mijn vermoeden is dat Taghi intelligenter is dan Mohammed B. Maar het zou best kunnen zijn dat Mohammed hem heeft geschreven: “Als je effect wil hebben moet je een symbool pakken en vermoorden, zoals ik Theo van Gogh heb omgebracht. Grijp een Peter. R. de Vries, minister-president Rutte of prinses Amalia. Dan zit de schrik er goed in.’’ Het schijnt dat de politie inderdaad informatie heeft dat de onderwereld het tegenwoordig voorzien heeft op Rutte en Amalia.

Taghi en Mohammed B. zijn beiden meedogenloos. Het zijn van die misdadigers die elkaar helpen om te ontsnappen, maar als dat is gelukt, moet je niet verbaasd opkijken als Taghi Mohammed vermoordt. Gewoon, omdat hij inziet dat Mohammed voor hem gevaarlijk is. Mohammed wordt namelijk gedreven door zijn geloof.

Is er een verschil tussen religieus terrorisme en zware criminaliteit? Is religieus terrorisme verhevener? Absoluut niet. Het aantal doden door terrorisme – of dat nou religieus is of gedreven door een ander ideaal – is meestal groter dan door de harde misdaad. Het doel van Mohammed B. was dat iedereen, liefst de hele wereld, moslim werd. Daartoe was het gerechtvaardigd dat eenieder die dat niet wilde, werd omgebracht.

Het doel van Taghi is duister. Hoeveel geld en macht heb je nodig om vrij te zijn, om een leuk leven te hebben? Hebben de rijksten van de wereld een prettig leven?

Soms heb ik het idee dat godfathers rijk willen worden om nergens om te hoeven geven. Het dagobertducksyndroom: je kijkt naar een pakhuis vol geld en weet niet wat ermee te doen.

