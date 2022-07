Wat vind jij? Zo kun je meepraten over actuele, Amsterdamse onderwerpen

Van drukte in de stad en stijgende huizenprijzen tot nieuwe restaurants en ontwikkelingen in de cultuursector: Het Parool schrijft dagelijks over actuele Amsterdamse kwesties. Maar wat vind jij eigenlijk? In dit artikel leggen we uit hoe je kan meepraten.

Heb je een mening over actuele Amsterdamse kwesties, wil je nieuwe thema’s op de agenda zetten of wil je juist reageren op eerdere (opinie)stukken die op Parool.nl zijn gepubliceerd?

Wij nodigen je uit om te reageren. Dat kan als volgt:

1. Reageer op een (Amsterdams) nieuwsbericht van Het Parool. Vermeld over welke publicatie je reactie gaat, en leg in ongeveer 150 woorden (korte brief) of maximaal 400 woorden (lange brief) uit hoe jij hierover denkt.

2. Reageer op een eerder op Parool.nl gepubliceerde opinie of column. Vermeld ook hier weer over over welke publicatie je reactie gaat, en leg in ongeveer 150 woorden (korte brief) of maximaal 400 woorden (lange brief) uit hoe jij hierover denkt.

3. Schrijf een opiniestuk, waarin je een eigen/nieuw (Amsterdams) onderwerp op de agenda zet. Opiniestukken zijn zo’n 650 woorden.

=> Vermeld altijd je volledige naam, leeftijd en woonplaats, en geef in het onderwerp van je e-mail duidelijk aan wat het onderwerp is van je opinie.

Voor een opiniestuk ontvangen we ook graag een rechtenvrije profielfoto, een korte biografie en inleidende tekst van een paar zinnen waarin duidelijk wordt waar je betoog over gaat.

Je kunt je bijdrage richten aan hethoogstewoord@parool.nl.

Vanwege het grote aantal berichten dat wij dagelijks ontvangen, kunnen wij niet alle post persoonlijk behandelen, maar we doen ons best om binnen een aantal dagen te reageren op je opiniestuk of je brief te plaatsen.

Wij behouden ons het recht voor ingezonden brieven en artikelen in te korten.