Wat onze wijken nodig hebben is een buurthuis 3.0

In 2010 zat ik in mijn examenjaar op de middelbare school en maakte ik mijn profielwerkstuk over de muziekfaciliteiten in Amsterdam-Noord. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Het was een periode waarin ik zelf heel veel te vinden was in jongerenproductiehuis De Valk om liedjes op te nemen en op te ­treden. Het mooie aan die plek was dat er een professionele opnamestudio zat waar ik gratis gebruik van mocht maken. Bovendien kwam ik er op een organische manier leeftijdgenoten tegen uit heel Noord.

We voelden ons er welkom. En naast muziekfaciliteiten konden we er rekenen op begeleiding van jongerenwerkers op het gebied van studeren, schulden, wonen en werken.

Het mindere was dat ik slechts een paar uur per week gebruik mocht maken van de studio, terwijl die negen van de tien keer leegstond. Tegen m’n tweeëntwintigste werd mij verteld dat ik misschien eens verder moest kijken omdat ik tegen de grens van de doelgroep aan zat qua leeftijd en misschien ook wel toe was aan een eigen plek qua ­professionalisering. Beide argumenten waren legitiem. En toch knaagde het aan me dat ik, en samen met mij zoveel jongeren in Noord, de concrete behoefte hadden aan een muziekstudio, die er daadwerkelijk ook was in dat centrum, maar dat die zo ontoegankelijk werd gemaakt. En erger nog: leegstond.

Het tekort aan jeugdvoorzieningen in ons stadsdeel is alarmerend en nu zelfs erger dan in 2010. Terwijl in de tussentijd de behoefte aan zulke plekken – en specifiek muziekfaciliteiten – onder jongeren alleen maar is toegenomen. Buurthuizen zijn wegbezuinigd en deels vervangen door de Huizen van de ­Wijken, waar belangrijk en goed werk wordt gedaan, in het hart van de buurt, door professionals die weten waar ze het over hebben. Alleen zijn die plekken niet ideaal ingericht voor de jonge doelgroep. Bovendien zijn ze er niet in alle wijken in Noord, zoals de Molenwijk.

Ondertussen zijn er in Noord het afgelopen decennium meer en meer professionele studio’s bij gekomen, waarvan enkele in de voormalige buurthuizen, maar die zijn voor omwonenden ontoegankelijker dan ooit. Jongeren in de Banne wachten al jaren op hun beloofde jeugdhonk. En er wordt nog steeds vanuit beleidsmakers gekeken naar kunst, cultuur, welzijn en sociaal-maatschappelijk werk als gescheiden domeinen die in gescheiden gebouwen aangeboden moeten worden door verschillende mensen.

Wat onze wijken nodig hebben, zijn Buurthuizen 3.0. Beheerd mét, vóór en dóór buurtbewoners en waar jongeren terecht kunnen om muziek te maken, te studeren, te gamen, informatie en hulp te krijgen bij het vinden van stages, woon- en werkplekken. Onder regie van een lokale partij die in alles een brede en reële vertegenwoordiging is van het hele stadsdeel.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.