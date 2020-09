Wat ons wordt verzocht, is onze handen van Moria af te trekken

Het Griekse vluchtelingenkamp Moria stond in de fik. Op Twitter ontstond ophef over de reactie van Sywert van Lienden, onder andere mede-auteur van het CDA-verkiezingsprogramma. De brand was aangestoken, meldde hij. Ik weet niet of Sywert brandstichtingsdeskundige is, soms lijkt het wel alsof hij overal expert in is, maar ik heb nog nooit gehoord van een brand die door 13.000 mensen is aangestoken. ‘Deze groep probeert dit soort politieke oproepen te forceren met geweld. Hier moet je nimmer aan (willen) toegeven,’ twitterde Sywert.

Je moet er maar op komen. Het idee dat deze mensen, die al jaren in erbarmelijke, mensonterende omstandigheden verkeren, een eenvormige groep vormen met een boosaardige, geslepen strategie om ons asielbeleid te beïnvloeden. Wie de gemiddelde BN’er na een week Expeditie Robinson ziet, begrijpt dat geen normaal mens na een jaar Moria überhaupt nog in staat is zijn eigen naam te spellen.

Toch klonk er ook veel gejuich voor Van Lienden, vooral uit de rechts-conservatieve hoek. Men wees erop dat hij tenminste rationeel bleef in een vraagstuk dat wordt beheerst door sentiment. Maar volgens mij werd het sentiment hier juist innig omarmd, het sentiment dat veel mensen tot het waanidee heeft gedreven dat Nederland een vluchtelingenparadijs is, waar we de poorten altijd maar wagenwijd openzetten voor iedereen die wil binnenkomen. Terwijl we feitelijk – rationeel bezien dus – al jaren een van de strengste landen zijn qua asielbeleid.

In naam der ratio wordt een hoop beweerd. Bijvoorbeeld: illegale migratie moet je niet belonen, daarmee ondermijn je legale migratie. Maar mensen die dat zeggen, zijn vaak óók helemaal niet blij met legale migranten. Zelfs vreedzaam demonstrerende Nederlanders met een migratieachtergrond, die hier al drie of vier generaties wonen, worden door hen verzocht op te donderen. De omarming van legale immigratie als heilige graal is dus vooral een stok om de hond mee te slaan.

Het argument dat Nederland als klein land niet iedereen kan opnemen, is ook onzinnig want niemand heeft dat ooit van Nederland gevraagd. Als je hierover serieus bent, richt je woede dan op het disfunctioneren van de EU, die er als de kippen bij was om de eigen lidstaat Griekenland grof te kleineren tijdens de eurocrisis, maar al jaren weigert diezelfde lidstaat te helpen bij een probleem dat landsgrenzen overstijgt.

Wees solidair, hef dat mensonterende kamp op, verdeel de vluchtelingen over alle lidstaten: probleem opgelost. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat wordt bedoeld, wanneer ons wordt verzocht rationeel te blijven. Wat ons wordt verzocht, is onze handen ervan af te trekken.

Er kwam een magere politieke deal. De VVD was verbaasd dat ze daarvoor geen complimenten kreeg van de PVV. Zo’n deal. Bizar dat D66 en de ChristenUnie ermee akkoord zijn gegaan. Want nu het kabinet honderd vluchtelingen uit het kamp opvangt maar honderd andere vluchtelingen niet, is onder de streep helemaal niets afgedwongen.

Of zegt het tegen de boeren ook: ‘Jullie krijgen 2 miljard compensatie vanwege de stikstofmaatregelen, maar dan moeten jullie wel beloven daarna 2 miljard over te maken ter compensatie van onze compensatie aan jullie’? Welnee. Sterker nog: in ruil voor deze wassen neus, bedoeld om het eigen gezicht te redden, hebben D66 en de CU de VVD en het CDA juist nog meer middelen aangereikt om een humaan vluchtelingenbeleid af te breken.

Voor zover dat nog mogelijk was. Met die symbolische maatregelen kunnen Rutte en De Jonge straks, bij de volgende verkiezingen, het sentiment paaien van al die mensen die zichzelf in dit debat zo ontzettend rationeel vinden.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij heeft een wekelijkse column in Het Parool.

Reageren? j.fretz@parool.nl