Wat moeten Linda de Mol en Leontine Ruiters ánders?

Linda de Mol en Jeroen Rietbergen werden onlangs samen gespot op het terras van Les Deux Magots in Parijs. Beeld LEVIN DEN BOER/ANP Kippa

De publieke opinie verdraagt weinig nuance. Het is een binair stelsel van goed en fout, van zwart en wit, van dader en slachtoffer. Dus toen vorig jaar een hele trits mannen werd beticht van seksueel overschrijdend gedrag was het vonnis direct geveld: weg met die viespeuken.

Het beschuldigde Voice-trio maakte zich dan ook wijselijk uit de voeten: Ali B vertrok naar Dubai, Jeroen Rietbergen naar de Verenigde Staten en Marco Borsato naar zijn moeder in Alkmaar. Allen hielden de kaken stijf op elkaar, in afwachting van hun zaak en in de ijdele hoop om ooit nog eens gerehabiliteerd te worden.

Maar waar Nederland eenduidig is in de afwijzing van deze mannen, is minder helder wat het oordeel is over hun (ex-)echtgenoten. Ze belandden in een soort moreel vacuüm, en kunnen het eigenlijk nooit goed doen. Ja, ook zij zijn slachtoffer, maar wisten ze dan echt van niks? Nee, hen valt niets te verwijten, maar moeten ze dan niet afstand nemen van hun mannen?

Uiteraard gaan zulke vragen voorbij aan hoe diffuus emoties en hoe complex relaties kunnen zijn, zeker als er kinderen in het spel zijn. Bovendien legt dat verdoemde patriarchaat zo opnieuw de schuld bij de vrouw, terwijl het mannen waren die deze ellende veroorzaakt hebben.

Leontine Ruiters. Beeld REMKO DE WAAL/ANP Kippa

Linda de Mol en Leontine Ruiters

Toch weerhield dat opiniemakers zoals Angela de Jong, René van der Gijp, Bridget Maasland en Youp van ‘t Hek er niet van om hun gal te spuwen over Linda de Mol, die onlangs samen met Jeroen Rietbergen werd gespot op het terras van Les Deux Magots in Parijs. Was ze nou helemaal gek geworden? De Mol voelde zich genoodzaakt om een verklaring te doen uit uitgaan: ze had ‘iets uit te zoeken’.

Leontine Ruiters koos een ander pad. Zij verliet Marco Borsato en legde het kortstondig aan met een ander. Marc-Marie Huijbregts, die inmiddels een roddelpodcast is gestart met Privé-verslaggever en cultfiguur Jan Uriot, vond dat dan weer niet netjes van Ruiters, omdat ze geen rekening hield met de gevoelens van zijn ex. Hoeveel last kan een vrouw op haar schouders meetorsen?

Igone de Jongh. Beeld Stefani Reynolds/AFP

Thijs Römer

Igone de Jongh maakte onlangs bekend te gaan scheiden van Thijs Römer, die door drie minderjarige meisjes beschuldigd is van online zedendelicten, en daarvoor in juni moet voorkomen. Toch plaatste ze deze week een foto waarop zij en Katja Schuurman, ook een ex van hem, Römer samen een kus geven. Verwarrend? Zeker. Onhandig? Wellicht. Hun eigen zaak? Ook dat.

De verstandigste woorden werden gesproken Noa Vahle (23), de dochter van Linda de Mol. Bij Vandaag Inside zei ze: ‘Volgens mij zit je in een constant conflict tussen heel erg boos zijn op iemand maar ook van iemand houden. Dus dat ze het gaat uitzoeken is helemaal oké. (...) Ik wil gewoon dat mijn moeder uiteindelijk gelukkig wordt.’ In een show waar cynisme en de botte bijl de norm zijn, was dat een zeldzaam lief moment.