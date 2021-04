Wat moet Pieter Omtzigt nog langer bij het CDA?

Als je verloren hebt, moet je dat als een man dragen. Al vind je het onbegrijpelijk. Al denk je dat de verkeerde gewonnen heeft. Al vermoed je dat de strijd over een paar weken weer oplaait.

Maar ja.

Ik heb verloren.

Rutte heeft gewonnen.

Ik was ervan overtuigd dat hij zou zeggen: “Het is het beste voor het land als ik vertrek. Ik ga eerst lekker met Jort in een bootje varen en me dan oriënteren op een leuke baan.”

Alle aanwezigen hadden met hun knokkels op de tafels geroffeld en Lilian Marijnissen had met de stem van Ivan Rebroff uit pure emotie en met tranen in haar ogen het Wolgalied aangeheven: “Es steht ein Soldat am Wolgastrand/ Hält Wache für sein Vaterland/ In dunkler Nacht allein und fern/ Es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern…”

En Rutte had ook gehuild, van pure opluchting.

Maar nee hoor.

Hij heeft wéér gewonnen.

Hoe?

Weet u: ik heb verloren, dus ik moet niet rancuneus zijn. Dus hij deed het heel kundig, heel intelligent, heel knap, echt voortreffelijk. Zo goed? Meer? Oké. Hij was oprecht. Toch? En hij was eerlijk. Toch? En hij was rechtdoorzee. Toch? En hij was eerlijk! O ja, dat had ik al gezegd.

En de anderen waren ook oprecht, eerlijk, intelligent en geweldig. Of het nu Hoekstra was of Ollongren of Koolmees.

Ze hebben gewonnen. En ik heb verloren.

Dus ik moet sensibiliseren, ik moet reflecteren, op mezelf, maar ook op u, Kamerleden.

Maar.

Heeft Pieter Omtzigt nu ook niet verloren?

Die zit ziek thuis, en we weten allemaal waarom.

Al is hij een held, hij heeft een reeks pyrrusoverwinningen behaald. Een pyrrusoverwinning is niet alleen geen overwinning, het is een totale vernedering.

Wat moet Omtzigt nog bij het CDA met een Hoekstra die hém wilde sensibiliseren? Wat moet hij een kabinet bevragen en controleren als hij weet dat de coalitieministers elkaar helpen om hem een loer te draaien?

Wat rest hem nog?

Welke steun heeft hij gehad van zijn eigen CDA’ers?

Draait de formatie nu niet enigszins om Omtzigt? Moet Tjeenk Willink niet eens met hem gaan praten? Wat bent u van plan, heer Omtzigt? Blijft u? Sluit u zich aan bij een andere partij? Begint u een eigen lijst? Wat zou u willen dat er zou gebeuren? Of bent u – terecht – cynisch geworden? Hoe gaat u om met uw verlies?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.