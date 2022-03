Wat kunnen Russische migranten eraan doen dat Poetin is doorgedraaid?

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Nederlanders op de bres springen voor Oekraïne.

Via Giro555 is al bijna 150 miljoen euro opgehaald voor humanitaire hulp. Hele buurten zamelen flessen in en maken het statiegeld direct over. Kinderen bakken pannenkoeken of spelen muziek op straat voor het goede doel. Veel raamkozijnen zijn versierd met de Oekraïense vlag en ook de gebouwen van diverse culturele instellingen kleuren geel-blauw.

Daarnaast stellen steeds meer mensen hun huizen open; via Takecarebnb hebben tienduizenden potentiële gastgezinnen aangegeven Oekraïense vluchtelingen onderdak te willen bieden. In mijn eigen buurt zag ik verzamelpunten die uitpuilden van de gedoneerde goederen: winterkleding, toiletartikelen, Engelstalige boeken, knuffels en poppen.

Al dagenlang staan er rijen buurtbewoners voor de deur om deze spullen af te geven.

Op dit soort momenten ben ik er trots op dat ik Nederlander ben. Samen maken we een vuist tegen de wandaden van Poetin door op te komen voor Oekraïners in nood.

Eén ding zit me echter niet lekker. Naast reportages over dit soort mooie initiatieven lees ik de laatste dagen ook steeds meer berichten over de haat die Russische Nederlanders over zich uitgestort krijgen.

Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde vorige week voor toenemende discriminatie van deze groep. De mensenrechtenorganisatie meldde dat de Nijmeegse Vierdaagse Russische en Wit-Russische wandelaars wil gaan weren bij het wandelfestijn. Medewerkers van een Russische supermarkt in Amersfoort worden elke dag telefonisch bedreigd. Ze krijgen continu te horen dat ze ‘terug moeten naar hun eigen land’ en dat ‘hun winkel zal worden gebombardeerd’.

Aan de Vijzelstraat werden de ruiten van de ‘Russische’ winkel Priwet Rossia ingegooid met bakstenen. Ironisch genoeg wordt de zaak bestierd door Armeniërs die voornamelijk producten uit Roemenië, Servië, Macedonië en Moldavië verkopen. Expat Alexandra kreeg van haar Amsterdamse huurbaas te horen dat hij haar contract per direct wilde opzeggen, puur omdat zij over de Russische nationaliteit beschikt. Op verschillende schoolpleinen worden kinderen van Russische ouders bovendien gepest en geslagen.

Ik begrijp dat de hartverscheurende beelden uit steden als Charkov, Marioepol en Cherson mensen van over de hele wereld woest maken – ook in Nederland. De onmacht en het verdriet om deze zinloze oorlog zijn gekmakend. Het helpt alleen niet om hier willekeurige Russische migranten verantwoordelijk voor te houden. Wat kunnen de wandelaars van de Vierdaagse, eigenaren van supermarkten in Amersfoort en Amsterdam, expat Alexandra of kinderen van Russische ouders eraan doen dat Poetin volledig is doorgedraaid?

In deze donkere dagen denk ik geregeld aan de mooie quote van Martin Luther King: “Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that.” Laten we deze wijze woorden ter harte nemen. Haat jegens doodgewone burgers is werkelijk het laatste wat we nodig hebben.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.