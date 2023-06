Wat kan mij het nou rotten als er 6 kilometer provincialen tot aan de ringweg staan te toeteren?

Ik sprak De Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

“(…) Dat gejank over de Weesperstraat. Wat kan mij het nou rotten als er 6kilometer provincialen tot aan de ringweg staan te toeteren? Echte Amsterdammers kennen de weg. Als ik snel ergens moet zijn tijdens de avondspits dan zet ik Gekke Sjaan naast me in de auto, met een kussen onder haar trui. Raampje open, beetje gillen en schreeuwen dat de ontsluiting al 8 centimeter is en je kan in een rechte lijn naar Café Ramkoers rijden. Het is allemaal niet zo moeilijk.”

“(…) Ja, plantenbakken, midden op straat. Die zouden de leefbaarheid vergroten. Ik weet niet eens wat dat betekent man, leefbaarheid. Als dat betekent dat je buurvrouw voortaan midden op straat patronen uit de Margriet gaat zitten breien dan sla ik even over. Sowieso pislink op stenen plantenbakken. Dat vind ik meer iets voor Kerkrade of Zierikzee.”

“(…) Als wij in 1976 een plantenbak op straat zagen staan wisten we dat de onderbuurvrouw was overleden. Dat had geen reet met gezelligheid te maken. Plantenbakken stonden in de Tuschinski. Daar leek het altijd 1854. Nu is dat opeens gezellig. Schei uit met me.”

“(…) Wat ik graag doe tijdens verkeersopstoppingen is uitstappen, met mijn kontje tegen de achterbak, en dan roken. Zo heb ik mijn zesde vrouw ontmoet. Er was iemand omvergereden op het Weesperplein omdat hij het concept rotonde niet begreep. Ik sta daar met die keiharde billetjes van mij tegen mijn Taunus, zeg maar ongeveer alsof ik in een fotoboek van Ed van der Elsken stond, met die kop van me en die sigaret aan mijn onderlip. Ze kijkt me aan en vijf jaar later hadden we vier kinderen. Dat kan dus óók in een file, maar daar hoor ik niemand over.”

“(…) Ja, Ed van der Elsken, die heb ik weleens gesproken. Die was te veel met Parijs bezig vond ik, dus ik zie hem zitten met een blonde stoot ergens achter in Café De Dood en ik op hem af. Zus en zo, dit en dat. Ik zeg: ‘Hé pik, gaan we ook nog eens Amsterdam fotograferen of blijf je Simon Vinkenoog in zijn blote reet op een Française fotograferen?’ Nou ja, daar had hij wel oren naar en toen heb ik hem een beetje op weg geholpen. Dat is die fotoserie met Gekke Nel geworden, dat ze scheel in een roestige spiegel kijkt.”

“(…) Jan Cremer? Ja, ook gekend. Heel anders dan in zijn boeken. Meneer reed op de fiets van zijn moeder. Auto’s bestonden nog niet. Plantenbakken op straat ook niet. Heerlijke tijd!”

