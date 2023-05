Wat is er precies beter aan opgroeien in een witte bubbel?

In de wachtkamer van het consultatiebureau kleed ik mijn zoon uit. Vandaag krijgt hij zijn eerste vaccinaties. Net op het moment dat hij de boel bij elkaar begint te krijsen, hoor ik mijn naam. Achter me staat een vrouw die ik nog ken van de zwangerschapscursus. We bewonderen elkaars baby en blikken kort terug op onze bevallingen.

Terwijl we wachten op de kinderverpleegkundige, begint de vrouw aan een tirade over wachtlijsten in de kinderopvang. Er is nog altijd geen plek voor haar zoon Hugo, terwijl ze hem al inschreef in de week dat zij een positieve zwangerschapstest vasthield. Dat maakt haar leven een stuk ingewikkelder, want werken lukt daardoor nog niet echt.

Het klopt dat de wachtlijsten voor de kinderopvang momenteel bizar lang zijn. Dat heeft alles te maken met bedroevend lage lonen – en dus zijn er veel vacatures. Ik heb mijn kind afgelopen juli ingeschreven (ik was toen 12 weken zwanger). Sinds begin mei heeft hij gelukkig een plekje. Wanneer ik dit aan de vrouw van de zwangerschapscursus vertel, vraagt ze enigszins jaloers waar Max naartoe gaat. Zodra ik de naam van de opvang noem, begint ze minzaam te lachen: “Ja, dáár kon Hugo ook terecht.”

Verbaasd kijk ik haar aan. Ze legt uit: “Het is niet dat er nérgens plek is, maar mijn man en ik willen een opvang met een bepaalde filosofie. Waar wij nu op de lijst staan, spelen kinderen uitsluitend met speelgoed in natuurtinten, want felle kleuren geven te veel prikkels. Bovendien krijgen de baby’s daar elke week yoga en muziekles. Er zitten ook veel kindjes van expats, dus wordt er veel Engels gesproken. Dat is goed voor Huugs taalontwikkeling.”

Ze buigt zich naar me toe en fluistert: “Mijn man en ik hebben ook bij jullie opvang gekeken, maar de pedagogisch medewerkers zijn daar toch wel… anders”. Mijn mond valt haast open. Zegt dat mens dit nou echt? Ze bedoelt dat een deel van Max’ leidsters een hoofddoek draagt, anderen hebben een donkere huidskleur. Anders… zo heet dat dus tegenwoordig.

De vrouw van de zwangerschapscursus maakt deel uit van een steeds groter wordende groep Amsterdammers. Een groep waar ik me nogal zorgen om maak, met het oog op segregatie. Deze hoogopgeleide ouders willen alleen het ‘beste’ voor hun kind. Dat lijkt me overigens nogal subjectief, want is het nou echt beter als een baby alleen met natuurtinten speelt, glutenvrij eet en elke week aan yoga doet? En wat is er precies beter aan opgroeien in een exclusief witte bubbel?

Mijn zoon krijgt vast weleens een e-nummer binnen op de kinderopvang en hij speelt daar ongetwijfeld met knalrode rammelaars. Maar hij heeft fantastisch lieve leidsters en komt werkelijk altijd blij terug. En wat is er nou beter dan een gelukkig kind?

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl