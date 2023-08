“Nu schijnt Georges Mikautadze weer naar Ajax te komen. Nooit van gehoord. De nieuwe Khvicha Kvaratskhelia, las ik ergens. Dan denk ik: moeten de Ajaxsupporters dát aan elkaar gaan appen? Dat Georges Mikautadze aan Khvicha Kvaratskhelia doet denken?”

“Voordat je dat getypt hebt, is het winterstop. Doe even normaal. Uitspreken is al helemaal kansloos: de kat krabt de krullen van de trap is er niks bij. Wat is er mis met Justin Kluivert? Die kent de club en iedereen weet hoe je dat schrijft. Wat is Ajax aan het doen?”

“Josip Sutalo. Dat moet het dan helemaal wezen. Ook nooit van gehoord. Dat je na het vertrek van Jurriën Timber een goede centrale verdediger zoekt, oké, maar waarom moet er dan iemand uit Kroatië komen die Josip Sutalo heet? Ook nog met zo’n aanstellerig vinkje op de s in zijn achternaam. Begint je naam nou met een s of niet? Geen normaal mens kan dat vinden op zijn toetsenbord.”

“Dat hele Kroatië bestond sowieso nog niet eens, in onze tijd. Blijkbaar waren er te weinig landen. Drenthe en Overijssel doen toch ook niet mee aan het WK? Vroeger haalde je gewoon een Joegoslaaf. Of hij dan uit Belgrado, Zagreb, Sarajevo of Skopje kwam, dat maakte helemaal niks uit. Nederland-Joegoslavië is een heel toernooi tegenwoordig.”

“Waarom niet gewoon Joël Veltman? Kent de club, heeft weliswaar een klein spelfoutje in zijn naam, want veld is natuurlijk met een d, maar dat kan de beste overkomen. Het is verder een heel normale, Nederlandse naam. Waarom altijd buitenlanders met gekke namen? In mijn tijd kocht zelfs AC Milan gewoon Nederlanders.”

“Ik vraag me gewoon af: wie is Ajax? Als er vroeger een miskoop werd gedaan, stapte je naar Overmars of Van der Sar en dan zei je het. Dat moet nu in het Duits. Ik maak me daar echt zorgen om.”

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.