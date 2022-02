‘Wat is er dan met Marc Overmars?’ Zalig zijn de onwetenden

‘En wie is hier de Marc Overmars?” vroeg ik lollig.

Ik hield mijn telefoon voor het apparaat om mijn coronatoegangsbewijs te scannen.

H. keek me vanachter de balie aan. Van vrolijk, zijn natuurlijke stand, floepte zijn gezicht op vragend.

“Wat bedoel je?”

Ik dacht dat hij het niet goed had verstaan.

“Wie is hier de Marc Overmars?” Mijn toon was al wat minder lollig.

“Ik snap het niet.” Met uitgestreken gezicht.

“Welke lijken komen hier uit de kast gevallen?”

“Uit de kast? Lijken?” Hij keek om zich heen.

“Eh, je weet wel, grensoverschrijdend seksueel gedrag.”

H. keek me met grote ogen aan.

“Ik weet echt niet waar je het over hebt.”

“Marc Overmars?”

H. keek me aan alsof ik hem een oneervol voorstel had gedaan.

De lol was er nu af. Alsof je voor de derde keer een mop vertelt die in jouw ogen toch niet moeilijk is te begrijpen. Ongemakkelijker kon het al niet meer worden.

Ik kreeg het gevoel dat ik voor de gek werd gehouden.

“Je weet het niet?”

“Wat niet?” vroeg H.

“Echt niet?”

H. haalde zijn schouders op.

“Van Marc Overmars?”

“Wat is er dan met hem?”

Zijn vasthoudendheid bracht me van mijn stuk. Dat móest ingestudeerd zijn. Dit was een sketch, alleen wist ik blijkbaar niet dat ik er onderdeel van was. Zo meteen zou hij in een onbedaarlijk lachen uitbarsten.

H. keek me nog steeds onbevangen en verwachtingsvol aan. Grote ogen.

Het was ruim twee dagen nadat het nieuws naar buiten was gekomen.

Nee, hij wist het echt niet. En ik geloofde hem. Ik zie hem tijdens een dienst weleens met een pot appelstroop in de weer. Het zegt natuurlijk niets, maar mensen die boterhammen met appelstroop eten, geloof ik op hun blauwe ogen.

Zalig zijn de onwetenden.

Ik legde het kort uit.

H. keek er van op.

Ik ook. Blijkbaar was het in de sportschool geen onderwerp van gesprek geweest. Maar dan nog. Hoe kun je er níet van gehoord hebben. Hoe kun je in die twee dagen niets hebben meegekregen middels krant, radio, tv, mobiel, tamtam, familie, kennissen, of onbekenden.

Hij was foutloos tussen het nieuws door geslalomd, in de weer met andere dingen.

Onder welke steen heb jij gelegen, is dan de vraag die je moet stellen, maar dat deed ik niet.

Later, onder het spinnen, bedacht ik me dat het ook wel mooi was. Het kan dus nog. Iemand die helemaal in zijn eigen wereld leefde, maar die niet wereldvreemd was, en dat niet liet verstoren door nieuws van buitenaf. Hinderlijke ruis.

Toch ook wel bewonderenswaardig. Zoals je ook mensen hebt die op zondagavond om zeven uur naar de samenvattingen van het voetballen kijken zonder de uitslagen te weten. Uitslagen die dan al uren beschikbaar zijn. (Die discipline heb ik niet.)

Bezweet liep ik na de les weer langs ontsnappingskunstenaar H..

Jammer dat hij op dat moment niet in een boterham met appelstroop hapte.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl