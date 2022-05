Een zondag in Oekraïne. Boer Boris reed met zijn trekker naar het land. Daar zag hij opeens een Russische tank. De tank was gedeukt als een bierblikje dat iemand had samengeknepen nadat hij het had leeggedronken.

Boris stapte van zijn trekker en liep om de tank heen.

“Help!” hoorde hij opeens van binnenin de tank.

“Ik heb nu geen hulp nodig,” zei Boris.

“Ik bedoel, u moet mij helpen. Ik ben gewond.”

“Het spijt mij. Ik moet eerst een kuil graven om mijn vrienden in te begraven, daarna moet ik mijn land in orde brengen dat u hebt vernietigd en ik moet gaan kijken waar ik vanavond ga wonen want u heeft mijn dorp weggevaagd.”

“Als nu mij niet helpt, sterf ik.”

“U zult even moeten wachten. Daar komt net oma Hanna aan. Ze duwt een kar waarop de lijken van haar twee kleinkinderen liggen. Ze is oud. Ik moet haar helpen haar kleinkinderen te begraven. Die moeten ook in het graf. Ik denk dat u dat wel begrijpt. En ik moet haar troosten want haar leven heeft geen zin meer. Wat is nu belangrijker. Haar troosten of u helpen?”

“Boer, ik heb zo’n spijt. Mag u een mens zo laten lijden? Mijn been ligt er af.”

“Wie lijdt meer? Oma Hanna of u?”

“U kunt een leven redden, boer. Het mijne. Ze zeggen toch: wie één leven redt, redt de wereld…”

“Wat is de wereld waard als daar mensen leven als u, die mijn dorpen en steden hebben weggevaagd? Wat voor wereld red ik dan?”

“Help me, boer. Ik smeek u, help me. Ik heb een moeder, een vrouw en twee kleine kinderen. Ik smeek u, wees menselijk.”

“Ik heb u en de uwen gisteren nog gesmeekt menselijk te zijn. Tevergeefs.”

“Hoe heet u?’’ vroeg Boer Boris?”

“Vadim.”

“Vertel me over je kinderen.”

“Ik heb er twee van 7 en 9. De jongste wil uitvinder van speelgoed worden, de oudste piloot. We zouden volgende maand voor het eerst gaan vliegen.”

Omdat oma Hanna al dichtbij was, stapte Boris van zijn trekker af en besloot de soldaat te redden. Hij opende het luik van de tank. Dat ging nog vrij moeizaam.

“Het luik is open,” zei Boris.

“Bedankt boer.”

Soldaat Vadim kroop uit de tank, schoot eerst Boris dood, en toen oma Hanna.

Een maand later kreeg hij een ridderorde en stond hij in de krant: ‘Held van het vaderland’.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl