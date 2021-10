‘Wat ik doe is niet in overeenstemming met mijn mening. Ik doe het uit lafheid en gehoorzaamheid’

‘Ik lijd aan maatschappelijke lethargie!”

“Ach… vervelend. Wat is dat eigenlijk?”

“Een gigantische vermoeidheid die voortkomt uit maatschappelijke ontwikkelingen die een machteloos gevoel veroorzaken waaraan mijn lichaam probeert te ontsnappen door mij in bed te dwingen!”

“Ach hemeltje… Wat erg! Ik snap alleen niet wat je zegt. Kan je iets duidelijker zijn. Een voorbeeld of zo?”

“Het begint al bij het woord corona. Aan dat woord – hoe zeg je dat modern? Daar hangt nogal wat aan. Daar hangt aan: vaccin, vaccineren, wappies, lockdown, QR-code…”

“Ja, wat is daaraan zo vermoeiend?”

“Mijn lafheid.”

“Wees duidelijk.”

“Nou, ik ben twee keer gevaccineerd. Alles heel keurig. Ik hou me aan de wet. Ik wil dat de ziekenhuizen niet overstromen. Maar die QR-code. Dat vind ik nogal wat.”

“Je vindt dat – hoe zeg je dat modern? – een dingetje?”

“Ja, ik vind dat een dingetje. Ik vind dat… Ik vind daar wat van.”

“Vertel.”

“Ik wil het wel vertellen, maar alleen aan jou.”

“Zweer.”

“Oké. Nou, ik ben er eigenlijk op tegen dat ik overal die QR-code moet laten zien. Daar ben ik principieel op tegen. Men kan je volgen, dat kon al met die coronamelder. Wat gebeurt er met die informatie? En dat met een overheid die ik steeds minder vertrouw.”

“Ik vind je gestoord, maar ga verder…”

“Ook deze reactie van jou, vrees ik. Ik bedoel, ik vertel aan jou wat ik vind, diep van binnen, maar ik ben totaal niet principieel. Ik laat gewoon mijn QR-code aan iedereen zien. Elke keer dat ik dat doe, denk ik: lafaard die je daar bent. Zo krijgt een overheid dus greep op je.”

“Wat kan jou die kut-QR-code nu schelen?”

“Het is nogal wat! Ik ben gevaccineerd hoor, laat ik aan iedereen zien. Mijn lichaam is veilig. Lichamelijke integriteit doet er niet meer toe. Ik lever vrijheid in!”

“Je doet het voor een hoger doel.”

“Dat zal wel, maar ik lever daar mijn hoge doel, namelijk vrijheid, voor in. Ik doe dat, omdat ik geen ruggengraat heb. Ik huil mee met de mensen die zeggen: doe niet zo raar, je doet het voor de zorg, et cetera. Dan voel ik me rot. Wat ik doe is niet in overeenstemming met mijn mening. Ik doe het uit lafheid en gehoorzaamheid. Dat geeft maatschappelijke lethargie. Dit is trouwens mijn QR-code. Mag ik nu bij je naar binnen?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

