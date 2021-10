Wat hebben doodsbedreigingen met liefde te maken?

Op de Instagrampagina van het Utrechtse restaurant Waku Waku verscheen onlangs het volgende bericht: ‘Waku Waku staat voor vrijheid, inclusiviteit, diversiteit, liefde en verbinding. De aangekondigde Coronapas staat haaks op deze kernwaarden (…). Wij gaan hier dan ook NIET aan meewerken want bij ons (was en) is iedereen welkom ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of medische status.’

Het is me de laatste tijd vaker opgevallen dat tegenstanders van het coronabeleid zich beroepen op liefde. Tijdens anticoronademonstraties wandelen ze in grote groepen door de straten met gele parapluutjes, terwijl ze ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’ scanderen – ook gisteren weer. Hier zitten veel mensen uit de yogascene bij, die veganistisch eten en alles op ‘intuïtie’ doen. Dat ze tussen de Jodensterren, prinsenvlaggen en houten galgen lopen, nemen ze kennelijk voor lief.

Wie wat verder naar beneden scrolt op de Instagram van Waku Waku ziet naast mooie foto’s van plantaardige gerechten ook slogans als: ‘everything is energy’, ‘diversity’ en ‘all you need is plants’. Het lijkt allemaal zo gezond, zo ethisch verantwoord. Ja, liefdevol zelfs.

Hoe liefdevol ook: vorige week werd het veganistische restaurant op last van de burgemeester gesloten. De uitbaters hielden zich aan hun voornemen en weigerden bezoekers te controleren op de coranapas. Vervolgens braken er rellen uit bij de horecagelegenheid. In een kort geding besloot de rechter dat de zaak voorlopig dicht blijft. Dit kwam burgemeester Sharon Dijksma op meerdere doodsbedreigingen te staan. Dat laatste verbaasde me. En dat terwijl het me eigenlijk allang niet meer zou moeten verbazen.

Als journalist ben ik bekend met online haat. Je maakt je niet altijd even populair wanneer je over Zwarte Piet, het Israël-Palestinaconflict of vluchtelingen schrijft. Toch was het nooit eerder zo heftig als vorige zomer. Ik schreef toen een column over een post van supermodel Doutzen Kroes. Zij zette vraagtekens bij de rol van de ‘media’ en ‘big pharma’ aangaande corona. Ik vond dat zorgelijk, aangezien ze zeven miljoen volgers heeft en dit duidelijk om complottheorieën gaat. De strekking van de honderden mails die ik kreeg varieerde van ‘dom doorgeefluik van het RIVM,’ tot ‘ze moeten je monddood maken, vieze hoernalist’.

Een paar dagen geleden liet Doutzen Kroes weer van zich horen. Nog altijd is ze fel gekant tegen de coronamaatregelen. Ook zij sprak over liefde. Ik beweer absoluut niet dat het model of de eigenaren van Waku Waku (verbaal) geweld promoten, maar sommige van hun medestanders schieten door en menen dat ‘het afnemen van hun vrijheid’ zo liefdeloos is dat bedreigingen geoorloofd zijn.

Ik ben echt helemaal voor liefde. En persoonlijk ben ik ook voor vaccinaties. Niet iedereen hoeft dat te vinden, we leven immers in een vrij land. Maar één ding snap ik echt niet: wat hebben doodsbedreigingen in godsnaam met liefde te maken?

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.