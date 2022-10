“Kom, laten we een vuile bom gaan maken. We hebben springstof en wat radioactief materiaal en dat laten we dan ergens in Oekraïne ontploffen.”

“Waarom?”

“Waarom? Omdat we dan gaan winnen. Waar die bom ontploft kunnen geen mensen meer zijn. Snap je?”

“Ja, dat begrijp ik. Maar wat heb je dan aan zo’n bom?”

“Dat we winnen! Dat zei ik toch. Oekraïense soldaten gaan echt niet vechten in zo’n radioactief gebied!”

“Wij ook niet, toch?”

“Nee, maar... we hebben dan wel gewonnen!”

“Maar als zij en wij niet op dat stuk land mogen komen. Wat hebben we dan aan een overwinning?”

“Dan is dat land van ons!”

“Stel, ik wil een bepaalde auto waarop ik denk recht te hebben. Ik kan die auto niet krijgen. Ik haal de motor uit die auto en ik neem hem mee. Wat heb ik dan aan die auto?”

“Ik snap je vergelijking niet. Het gaat hier niet om een auto. Het gaat om land.”

”Oké, wat heb je aan land dat onbruikbaar is?”

“Oekraïne is heel groot. Er zijn al delen radioactief.”

“Russen krijgen dan door de radioactiviteit gehandicapte kinderen, Russen krijgen daar veel meer kanker dan elders, Russen sterven dan jong.”

“Russen? Oekraïners!”

“Als wij winnen, door die bom, dan zijn de bewoners daar toch Russen geworden? Dus in feite vernietigen we dan Russen.”

“Jij snapt er niets van. Het zijn wel nazi’s die we dan hebben verslagen.”

“En die worden door zo’n bom opeens goede Russen, terwijl ze beseffen dat wij ze ziek hebben gemaakt, dat hun kinderen ziek zullen worden en jong zullen sterven... Dat zullen goede Russen worden, denk ik.”

“Maar... Onze minister van Defensie zegt dat de nazi’s ook een vuile atoombom willen gooien op ons... Ik vind dat we die bedreiging niet onweersproken kunnen laten!”

“We bombarderen ze 24 uur per dag, we bombarderen al hun energiecentrales zodat ze van de kou zullen sterven, we bombarderen hun wateropslagplaatsen, hun ziekenhuizen, hun scholen, hun woonhuizen, hun culturele schatten...”

“Sorry hoor, volgens mij laat jij je helemaal leiden door de mainstream media. Je gelooft in hun leugens. Het zijn nazi’s. Het zijn ratten! Ongedierte! Reptielen!”

“Die verdelg je trouwens ook met zo’n vuile atoombom.”

“En als ze dan nog niet luisteren, moeten we een echte atoombom gebruiken.”

“Dan krijgen we een wereldoorlog.”

“Ben je gek, daar is Poetin veel te verstandig voor.”

“Eh... Ja...”

“En wij zijn sterker, dus die winnen we ook.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.