Wat GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet doet, is de democratie ondermijnen

Gidi Markuszower van de PVV zegt tijdens het debat over het terughalen van IS-vrouwen over minister Sigrid Kaag: “(…) dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft.”

Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks springt uit haar vel en verwijt Kamervoorzitter Martin Bosma (eveneens van de PVV) dat die niet ingrijpt en zo’n opmerking laat gaan. Ze vindt de opmerking ‘totaal ongepast in een democratie’.

Bosma zegt dat ‘hij pal staat voor de vrijheid van meningsuiting’. Ellemeet verlaat daarop de Kamer.

Waarom heeft Bosma het gelijk aan zijn kant?

Juist daar, tijdens de vergadering van de Tweede Kamer, mag iedere volksvertegenwoordiger zeggen wat hij wil en daarvoor zijn eigen vocabulaire kiezen. Zijn opvattingen plus zijn woordkeus vonden zijn kiezers blijkbaar zo treffend dat het de reden was om op hem, haar of de partij te stemmen. Als Goof Kneus van de Partij van de Klootzakken in de Kamer wordt gekozen en alleen maar in de Kamer roept: “Ik vind iedereen hier een klootzak!”, dan moet deze gekozen volksvertegenwoordiger dat rustig mogen zeggen.

Wat Corinne Ellemeet doet, is in feite de democratie ondermijnen. Zij wil niet dat er in de Tweede Kamer bepaalde opvattingen (en die de hare niet zijn) worden gebezigd. Zij wil daar niet over in debat gaan, maar zij eist dat de voorzitter de mond van de volksvertegenwoordiger snoert. Zij eist dus een ander woordgebruik, andere opvattingen.

Je zou kunnen betogen dat de opmerking van Markuszower misschien strafbaar is. (Is niet zo.) Dan nog mag hij dat in de Tweede Kamer vinden. Wanneer hij zou zeggen: “Mijnheer Rutte is een pedofiel!”, dan wordt het ingewikkeld. Dat is geen mening, maar wordt gepresenteerd als een feit. Een strafbaar feit, tenzij je het aannemelijk kunt maken dat Rutte pedofiel is.

Als Kaag gevaarlijke IS-soldaten hier wil halen, onderbouwt Markuszower daarmee al zijn beschuldiging dat Kaag graag terroristen om zich heen heeft. Was ik Ellemeet geweest, dan had ik gevraagd hoe hij bij dat woord ‘graag’ komt. Maar zij liep boos de vergadering uit en klaagt Bosma bij het presidium aan. Ellemeet wil de leden dus een bepaalde moraal opdringen. Dat is mooi, maar de volksvertegenwoordigers zijn daar om die moraal keer op keer opnieuw uit te vinden en vast te leggen. Juist daarom moet alles gezegd en besproken kunnen worden. Soms moet het fatsoen worden overtreden om te weten hoe een zaak in elkaar zit.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.