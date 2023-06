Wat gaan we doen met de kop van Java-eiland? Dit willen Paroollezers: ‘Geen hondenuitlaatplek!’

De kop van Java-eiland is nu weinig meer dan een grasveld en wat bankjes. Beeld Floris Lok

De kop van Java-eiland: een plek voor plannen die er nooit kwamen Sinds de jaren negentig ligt de kop er al verlaten bij. Na een kwart eeuw plannenmaken is in architectuurcentrum Arcam te zien welke ideeën allemaal níet zijn gerealiseerd.

‘Een waterpark met een kanovijver en een ijspaleis’

In het boekje van Arcam en de Dienst Ruimtelijke Ordening uit het jaar 2000, genaamd 100 ideeën Kop Java, vind ik het plan voor een waterpark van mevrouw I.D. van Tas-Tieke wel het meest aanlokkelijk. Het blijft heel groen en laag, met ruimte voor demonstraties, spelen, wandelen en festivals, met daaronder een enorme parkeergarage.

Op de rest van het terrein is er veel te bewonderen, te verbazen en te leren over water, dat een onderwerp is waar wij Nederlanders wel raad mee weten. Een enorme waterspuit (zoals de Jet-d’eau bij Genève) is het enige hoogtepunt; met regenboog als de zon schijnt en ijspaleis als het vriest.

Een grote kaart van Nederland waarop je kunt zien wat er overstroomt als er geen dijken zijn; een boom waaronder het plotseling regent; een aquarium waar je kunt zien wat daar allemaal in het IJ zwemt; een zwevende kraan waar water uitkomt, kanovijver, watermolen, water dat omhoog stroomt, terras met alleen schaafijs, etc. etc. Heerlijk!

Flip van den Bergh, Frankrijk

‘Een Amsterdamse versie van de tuinen van Babylon’

We mogen met zijn allen blij zijn dat er geen gigantisch reuzenrad, windmolen of klomp op de kop van Java-eiland staat, maar nu is het een beetje klaar met al dat sentimentele geneuzel, vooral dat er dan maar niets moet staan. Als de mooiste plek ter wereld het allermooiste project ter wereld verdient, dan moet het dus een wereldwonder zijn.

Mijn suggestie: de Amsterdamse versie van de hangende tuinen van Babylon. Een complex bestaande uit terrassen met fonteinen, stromend water en bomen, struiken en bloemen. Met het chronische gebrek aan groen in deze stad zal het een waanzinnig uitnodigende plek zijn. Vogels zullen omvliegen voor dit prachtige en unieke park.

Als dit niet past binnen het plaatje van een stadspark van allure met ecologisch groen, weet ik het ook niet meer. Ach ja, we kunnen er ook altijd nog het erotisch centrum neerzetten.

Haroen Madani, Amsterdam

‘Zo leeg mogelijk en geen hondenuitlaatplek’

Ik kan er heel kort over zijn: laat het zo leeg mogelijk en groen! Maar oppassen dat het geen hondenuitlaatplek wordt of een uitrustplek voor daklozen.

Wel zie ik voor me een enorme lange (!) goed zittende bank (ik herinner me iets dergelijks op een plein in Rotterdam) op het end van de kop, waar je van het prachtige uitzicht kunt genieten. En misschien toch ook daar ergens een barretje waar je een eenvoudig hapje en een drankje zou kunnen nuttigen.

Succes!

Gepke Andringa, Amsterdam

‘Iedere zondag- en woensdagmiddag livemuziek’

Ik zou op de kop van het Java-eiland een langgerekte botanische tuin maken met aan het uiteinde een grand café-restaurant met theetuin. De theetuin is ingericht zónder picknicktafels, die vragen om ‘snel aanschuiven met kartonnen dozen’, maar mét gemakkelijke rieten (mag kunststof zijn) stoelen en lage tafels, die uitnodigen tot ontspanning en vertraging.

Het grand café-restaurant wordt een ronde paviljoenconstructie met veel glas, de theetuin ligt daaromheen. Met de opbrengst van het grand café-restaurant wordt het onderhoud van de botanische tuin bekostigd. Iedere zondag- en woensdagmiddag is er live akoestische muziek in het paviljoen. Dat varieert van wereldmuziek, via jazz, naar klassieke (kamer-)muziek.

Er staat dus ook een goede vleugel. De deuren van het paviljoen kunnen open. In de langgerekte botanische tuin staan overal banken waarop mensen kunnen gaan zitten om (flarden van) de muziek op te vangen. Een oase in de stad.

Ellen van Lelyveld, Amsterdam

‘Een perfecte locatie voor padelbanen’

Het Java-eiland lijkt me een perfecte locatie voor een combinatie van buiten-padelbanen en stadspark. De banen kunnen met groene geluidswanden worden omringd om geluid goed te regelen. Een visitekaartje van de stad met mooi sportief doel. Niet zo megalomaan en een mogelijkheid tot herontwikkeling na tien jaar.

Michel van Wakeren, Amsterdam



‘Waarom niet gewoon niets doen?’

Iedereen wil sporen achterlaten, zeker als je bij architecten te rade gaat. Waarom niet veel eenvoudiger? Waarom gewoon niets of bijna niets doen? Als bewoner van het eiland wandelen we regelmatig even een rondje langs de kop. Even op een bankje zitten en genieten van het water en de relatieve rust.

Ik stel voor om, met inbegrip van het grote plein bij Hotel Jarkarta, er een groot plantsoen te maken met een pad langs de oevers. Een plantsoen met een zeer bescheiden theehuis waar geen versterkte muziek gespeeld mag worden en waar je heerlijk gewoon een boek of krant kan gaan lezen. Kinderen kunnen spelen. Waar barbecues verboden zijn en waar af en toe misschien wat echte levende muziek te horen is. Zoals vroeger het theehuis in het Vondelpark. Of zoals je in de grote parken in de buurten van Parijs ook ziet.

Horeca met een bescheiden profiel. Geen maaltijden, geen salades. Gewoon koffie , thee, watertje, biertje. Eventueel met wat erbij, meer niet. Pretentieloze eenvoud.

Hans Schoolenberg, Amsterdam