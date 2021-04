Zoals de meesten weten stierf Sigmund Freud in 1939 in Londen, maar tot veel minder mensen is het doorgedrongen dat hij rond de paasdagen in Den Haag weder opstond. Ik had de eer hem te begeleiden toen we het Binnenhof gingen bezoeken.

Dokter Freud keek zijn ogen uit.

“Hier ziet u de Tweede Kamer aan het werk,” zei ik.

“Wat een geweldige kliniek is dit. Wat is dit voor therapie?”

“Wat u hier ziet, is ons demissionaire kabinet dat de demissionaire minister-president nog eens op wil zadelen met een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring.”

Freud begreep er niet veel van.

“Onze minister-president liegt voortdurend!” zei ik.

“Ach zo. En daarom is hij hier in behandeling?”

Ik knikte per ongeluk.

“Weet u waarom hij liegt?” vroeg Freud.

“Ik hoopte dat u daarover iets kon zeggen,” zei ik.

“Mensen die liegen dempen hun geweten door hun schuldgevoel uit te schakelen,” zei Freud.

“Ze zijn dus gewetenloos?” vroeg ik.

“Ja, want anders zouden ze niet in hun leugens kunnen geloven. Die mijnheer die zo liegt, zegt ook steeds dat hij niet gelogen heeft. Hij gelooft daar zelf in. Hij moet wel.”

Dokter Freud zag enkele politici.

“Wie is die man met die schoenen?”

“Onze minister van Volksgezondheid, dokter.”

“En hij mag overal vrij rondlopen? Wat een eigenaardige therapie houden jullie er op na.”

Dokter Freud bleef zijn hoofd schudden.

Toen we buiten waren wilde hij naar een café, maar ik legde hem uit dat dat niet mocht in verband met covid.

“Dus jullie zijn nog steeds niet bevrijd en leven nog steeds onder die strenge overheid?”

Ik gaf snel een lesje geschiedenis.

“Dus Hitler is dood, Europa is één en de overheid groot en machtig,” concludeerde hij.

Ik kuchte wat.

“Ik vluchtte naar Engeland om vrij te zijn,” zei hij, “zijn jullie een vrij land?”

“We hebben een democratie, we kunnen zeggen wat we willen, iedereen verdient ongeveer evenveel, we zijn dus min of meer gelijk, er gebeuren wel eens rampen door leugens, maar voor de rest zijn de meesten van ons tevreden.”

Freud dacht na. Toen zei hij: “Jullie moeten totaal geschift zijn. Het kan niet anders of hier heerst een pandemie aan narcisme, depressie, identiteitsconflicten, obsessieve koopziekte, paranoia, frustraties, pathologisch egocentrisme, geseksualiseerde angst, problematisch drugsgebruik, kortom: om de uiterlijke schijn van geluk op te houden, zijn jullie van binnen rot uit eigen keuze.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

