“Hier Jeugdcontrole Dakterras! Jeugdcontrole Dakterras hier! We zien twee bejaarden de hoek om komen. Geschatte leeftijd zeventig jaar. Comorbiditeit is vanaf deze afstand niet vast te stellen. Over!”

“Hier Intreefeestcommissie. Kunt u een inschatting geven van onze positie tegenover hen. Over!”

“Jeugdcontrole Dakterras hier! Bejaarden zitten op kwart over twee. U moet naar half drie. Locatie Q. Ga naar half drie! Locatie Q! Over!”

“Hier Intreefeestcommissie. We bewegen naar locatie Q op half drie. Over.”

“Hier Jeugdcontrole Dakterras. Heeft u de bejaarden in vizier? Over.”

“Ja, bejaarden zijn in vizier. Maar wacht… Bierdrinkers van Locatie P hebben ruzie en rukken op naar locatie Q! Graag nieuwe coördinaten, Jeugdcontrole Dakterras. Over!”

“Hier Jeugdcontrole Dakterras… we proberen contact te leggen met Bierdrinkers… Hallo Bierdrinkers… Hallo Bierdrinkers? Bierdrinkers contact alstublieft? Over?”

“Hier Intreefeestcommissie! Bejaarden lopen recht op Bierdrinkers af… Allemachtig… Godverdomme die rotoudjes! Iemand moet die slome duikelaars tegenhouden! Ze lopen recht op de Bierdrinkers af! Jeugdcontrole Dakterras, wat te doen? Over!”

“Hier Jeugdcontrole Dakterras. Bierdrinkers zijn in polonaise beland! Ze gaan recht op de bejaarde sukkels af! Er ontstaat contact! Help! Help! Over!”

“Hier Intreefeestcommissie. Bejaarden lijken kinds en zitten nu in de polonaise van de Bierdrinkers! Wij doen alles om corona te voorkomen. Maar dan gaan die bejaarden verdomme de straat op! Wat moeten wij nog meer doen om te voorkomen dat corona zich verspreidt? Maar dan gaan die godvergeten boomers een wandeling maken. Wat doen ze nu? Over?”

“De Bierdrinkers en de bejaarden zijn in elkaars gezicht aan het zingen. Halleluja zeg! Wat een domheid van die oudjes. Ze moeten in lockdown! Die bejaarden zitten ons dwars! Dat kan iedereen toch zien? Over?”

“Hier Jeugdcontrole Dakterras… Meer bejaarden komen vanuit zuidelijke richting naar jullie toe! Probeer ze af te leiden. Over.”

“Wat krijgen we nu weer? Dat kan toch niet? Ze moeten weg! Over.”

“Doe rustig. Ze zijn in de meerderheid, die oudjes. Ze hebben het meeste geld. Als we nog een huis willen, dan hebben we hun hulp nodig. We moeten proberen ze in leven te laten. Over.”

“Daar heb ik helemaal geen zin in. Wat een verwende generatie, zeg, die bejaarden. Geen echte oorlog meegemaakt, hebben kunnen profiteren van de welvaart en nu het onze tijd is, zitten ze ons dwars. Ik laat ze gewoon rotten. Ga je gang maar, Bierdrinkers. Over.”

“Het is over met ze. Over.”

“Over.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.