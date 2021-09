Wat dronkemansgelal zou Woppie, Ruttie en Kagie goed doen

Zou het waar zijn?



Het gerucht gaat dat Remkes stomdronken de formatiebesprekingen had voorgezeten. Hij zou daardoor ‘een warrige’ indruk hebben gemaakt. Dit zou door een D66-functionaris zijn gelekt.

Alles wordt ontkend – en is later weer ingetrokken.

Nu heb ik vroeger Remkes wel eens achter een vroege jenever gezien. Hij was toen voorzitter van het Jenevergenootschap of iets dergelijks. Ik vond dat sympathiek.

Ik ben nog van de tijd dat op de redactie het verhaal werd verteld van minister van Defensie ir H. Vredeling (een verzetsheld, overigens) die zo starnakel bezopen was dat hij eens uit dronkemanswoede een whiskyfles door een spiegel van 25.000 gulden kegelde. En zelf ben ik eens in de Jordaan beschonken geraakt met de heer mr Hafmo van Mierlo en de tekenaar Opland. Daarover een andere keer. Allemaal sympathiek.

Ter verdediging van Remkes: zou het hebben uit gemaakt?

Zou hij nuchter een beter resultaat hebben bereikt en wel een minderheidskabinet tot stand hebben kunnen brengen?

Ik geloof er niets van.

Ik denk dat je juist als je enigszins dronken bent en dus wat loslippiger en wat grover in de mond bent, je meer druk kunt zetten op Kaag, Rutte en Hoekstra. Wat dronkemansgelal zou ze goed doen. Laten we wel wezen: Woppie, Ruttie en Kagie zijn intussen zo saai geworden als overjarige kandijkoek.

Wat ik trouwens raar en naar vind, is dat een D66’er dit aan de pers heeft verraden. Getverderrie, wat is het toch een rotpartij geworden.

De partij hangt zich nog eens op aan een tak van hun eigen hoge moraal. Met het dubbelleven van Pechtold waren ze al hard op weg en nu met Sigrid Kaag – de Lady Macbeth van haar partij – lijkt het of ze op zoek zijn naar een mooie plek voor een chique suïcide.

Remkes gaat nu onderzoeken of een extraparlementair kabinet mogelijk is.

Extraparlementair – een woord dat je moeilijk kunt uitspreken als je dronken bent. Mijn nuchtere gevoel zegt dat zo’n extraparlementair kabinet misschien wel moet. Een keuze uit armoede.

De partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA duwen elkaar namelijk met liefde langzaam naar de afgrond.

Extraparlementair – het is al tien keer uitgelegd op tv en radio en in de krant en nog steeds begrijp ik het niet echt – komt over als iets wat niet helemaal serieus te nemen is. ‘Er is geen regeerakkoord en men gaat mensen van buiten zoeken om de problemen op te lossen.’

‘Proost, Remkes!’

