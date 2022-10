Wat doen we als Poetin straks die atoombom gooit?

Dus straks gooit Poetin die atoombom. Een klein beetje radioactiviteit komt, door de wind, verpakt in regendruppels of fijnstof, bij ons terecht. Treedt dan artikel 5 van de Navo in werking?

Een verdwaalde kogel: dat zou het zijn als één radioactieve partikel op ons voetbalveldje terechtkomt. Maar een klein, schattig wolkje − een achterkleinzoon of dochter van de paddenstoelwolk − is een aanslag. We mogen dan − net als in de tijd van Tsjernobyl − geen spinazie van het land eten.

Maar na de bom moeten we antwoorden. Hoe? Ik hoor dat de politiek hierover gaat. En daar begint mijn angst.

Welke politiek? Wie bepaalt wat alle Navo-landen vinden? Welke doelen gaan we dan aanvallen? Wie is er op dat moment in Nederland aan de macht en wat wil die precies?

Amerika zal het wel besluiten. Naar neemt Amerika voor ons de juiste beslissingen? Is Biden, die steeds verwarder wordt, dan nog president? Of is Trump − die ik ook wantrouw − teruggekeerd?

Is Nederland dan niet een makkelijk land om op te offeren? Moet ik mijn dochter en mijn kleinkinderen dan verzoeken te vluchten? Waarheen dan? Ik vlucht niet. Te oud. Mijn ouders meenden dat zij hun leven te danken hadden aan de atoombom. Ik kan daarom best troost vinden in de gedachte dat het mijne eindigt door zo’n bom. Leuk is anders. Als de kinderen maar veilig zijn.

En zo waad ik door de nacht. Inbeeldingsvermogen is een nuttige eigenschap, maar als je je gedachten niet kunt beheersen dan bons je tegen de ochtend constant aan de binnenkant van een doodskist en schreeuw je dat je eruit wil, terwijl je weet dat niemand je hoort.

Is het kinderachtig als ik me afvraag of het een oorlogsmisdaad van Poetin is dat ik de vreselijkste gedachten heb? Ach, had hij geen ‘speciale operatie’ verricht dan was ik wel angstig om iets anders.

Hoe slapen ze daar momenteel in het Kremlin? Vieren ze daar de apocalyps? Gaat de wodka per infuus hun lichaam in om de werkelijkheid in dronkenschap te beleven? Worden ‘het beest en zijn profeet’ verslagen (Openbaring van Johannes 19:11-21)?

De controverses in de wereld zorgen ervoor dat je je af en toe een enorme boerenlul voelt. Maar dan sta je als opa op een schoolplein. Je zegt: “Wat een mooie tekening. Wat is het?”

“Een aap, opa.”

“Een aap.”

“Nee, een aapopa.”

Dan kust angst geluk.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

